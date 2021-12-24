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安心防疫新工具！居家快篩數位化把關員工健康　解封早日有望

▲▼ 牛耳科技客供 。（圖／）

圖、文／牛耳生技提供

雖然台灣疫情趨緩，但落實防疫如戴口罩、勤洗手仍是後疫情生活的新常態，想要降低感染的風險，還可以透過定期的居家快篩，持續掌握自己的健康狀況。現在有了防疫新工具NAVIFY® Pass數位平台，能更有系統的紀錄個人檢測結果，也有助企業提前掌握員工健康狀況，降低企業風險。

落實定期快篩掌握員工健康

國內的疫情日漸趨緩，但仍不時會傳出有員工確診染疫，導致企業必須暫停營運大消毒，還得要匡列相關人數進行PCR篩檢。想要降低因疫情造成的企業營運風險，也減輕醫療系統壓力，定期居家快篩將成為企業篩檢的新常態，尤其是科技大廠、餐飲業、健身業、旅宿業、零售服務業、補教業等，相較於集體安排員工受檢，居家快篩更能降低感染風險。

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▲▼ 牛耳科技客供 。（圖／）

居家快篩面臨使用疑慮

在COVID-19疫情期間，為了避免防疫破口，除了施打疫苗、落實防疫工作外，居家快篩的需求依舊強烈。不過，目前的居家快篩卻面臨了瓶頸，當企業員工執行完居家快篩後，多只能以翻拍圖片的形式分享，企業無法有效統計員工使用的快篩試劑情形，也擔心員工是否會重複上傳陽性結果，此外，即使知道快篩結果後，員工當時的身體狀況也難以被完整紀錄，因此許多業者仍觀望是否要使用居家快篩。

系統性掌握個人快篩結果

為了能快速掌握有效的篩檢狀況，現在台灣引進了NAVIFY® Pass 平台，以有系統的管理自己的定期居家快篩檢測資料和結果。使用者需要透過掃瞄產品的QR CODE才能開啟，用戶不容易偽造篩檢紀錄，且每劑的快篩只可記錄1次，並無法重複紀錄，效期為7天。此平台可成為企業員工與一般消費者高效力快篩證明，且能用於進入指定區域如公共空間、醫療場域、家庭場域等，還有連續檢測紀錄的功能，能培養民眾定期快篩習慣，可將居家快篩結果記錄、保存和顯示於個人手機上，不僅能高頻檢視自我的健康狀況，企業方也可直接從後台掌握掌握員工的健康狀況，維護職場健康與生產力。

▲▼ 牛耳科技客供 。（圖／）

國外已實施快篩結合數位平台

在國外NAVIFY® Pass已被運用在活動舉辦或私人企業辦公室進出管理，目前在台灣以免費的方式提供給民眾下載使用，只要使用居家快篩時打開平台系統，並掃描自我檢測套組試劑上二維條碼，就可以與用戶的帳號進行配對，並將檢測後的數據即時上傳APP，不僅能協助企業掌握員工健康狀況，未來甚至校園、大眾運輸系統等場域也可實施居家快篩檢測認證，只要快篩為陰性及可通行，讓疫情能更有效獲得控制，早日解封就有望。

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