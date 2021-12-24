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她神擬120字「王力宏懺悔信」球丟回蕾神！千人跪：這篇值一棟豪宅

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲恩愛的兩人如今變怨偶。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

網搜小組／劉維榛報導

李靚蕾接連爆出王力宏約砲、召妓、語言暴力等真實人格，毀掉眾人三觀。而王力宏終於在20日以「左思右想」扛起責任，卻沒對李靚蕾有半句道歉。對此，美女作家黃大米寫下一封危機處理公關信，認為當初王力宏願意坦誠，不至於會這麼狼狽不堪，文章引發眾網友膜拜，笑虧「這篇文應該可以值一棟豪宅！」

作家黃大米在粉專寫下「120字懺悔聲明」，不過她並非事件主角，而是模擬自己是王力宏本尊，會選擇這樣公開道歉，以下是黃大米的公關危機處理建議：

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我承認我有召妓、約砲，我很對不起李靚蕾，我做不到一個好丈夫的角色，所以我決定放靚蕾自由，不讓她繼續委屈，讓她可以找到幸福，這是我唯一能為她做的。我沒辦法當個很好的另外一半，但未來我們可以繼續當個好父母，謝謝你這麼多年的付出，祝福靚蕾找到幸福。

黃大米中肯分析，如果王力宏願意以「走大誠實、我就是爛、快離開我」的路線向大眾認錯，應該也就能好好當自己跟繼續創作，「此時，球就回到李靚蕾的身上，妳不走就是你的問題了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

▲李靚蕾認為，至今依舊沒聽到王力宏對她道歉。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

該文章曝光後，引發6千名網友朝聖，紛紛調侃「怎麼不早七天寫」、「他應該找大米寫這篇聲明，這樣事情很快落幕，全民、記者都可以早早洗洗睡」、「文筆真的很重要」、「哇~真絕了，這是100分的危機處理啊」、「這篇文應該可以值一棟豪宅」、「認同。李小姐後面會發這重擊，就是王先生把自己弄成不沾鍋，李小姐得不到真誠的道歉，還被講得很難聽，那乾脆就直接抖出來，王先生都不顧以往的情面了，都好意思這樣對李小姐，女生有什麼不好意思這樣做的。反擊的剛好而已」、「誠實為上策，利空出盡」。

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