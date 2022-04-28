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社會 社會焦點 保障人權

獨／前夫現任妻偷遷小孩戶口　單親媽傻眼求助：恐沒學校可讀

▲▼學校，教室，課桌椅，校園，黑板。（圖／pixabay）

▲1名單親媽指出孩子與前夫共同監護，豈料前夫現任老婆竟偷將孩子戶籍偷遷出，導致小孩恐面臨沒學校念。（圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

八點檔劇情真實上演！單親媽媽A小姐向《東森新媒體ETtoday》指出，日前好不容易收到北市滿額國小入學通知單，豈料突接到註冊組老師通知「電腦搜不到孩子資料」，跑了戶政事務所，才驚見孩子戶籍被偷遷入到前夫戶籍處，經查竟是前夫現任妻子偽造簽名辦理，且戶政也無法辦理撤銷，讓心急如焚的她害怕孩子恐怕沒學校唸。

A小姐難過表示，她和前夫離婚後，孩子戶籍就一直放在前公公家，今年孩子將上小學一年級，也順利收到滿額國小入學通知，在本月19日也到學校審查完畢，但26日傍晚竟收到學校註冊組老師通知「電腦搜尋不到孩子相關資料」，老師也表示這種情況沒遇過，當下她相當慌張，在老師建議下，翌日立刻赴戶政事務所。

到了北市戶政事務所她驚訝得知，孩子戶籍竟在本月22日被遷入到前夫新北戶籍地，A小姐立刻將這件事情告訴前公公，2人一同前往新北戶政事務所，她向行政人員詢問「小孩是共同監護沒有我的委託書或同意書小孩怎麼可以遷戶籍？」人員則向她解釋「只要兩方戶長同意即可（不需雙方監護人同意，共同監護也一樣）」這席話一出，讓她當場傻眼，因為北市戶長是前公公，但前公公根本沒寫任何委託書同意轉出，並請人員調出委託書，一看發現委託書竟是前夫現任妻子偽造文書簽下辦理。

▼前夫現任妻子偽造文書，將A小姐孩子偷遷出。（圖／A小姐提供）

▲▼ 戶籍 。（圖／M小姐提供）

當下前公公氣炸，立刻要求戶政撤銷戶籍轉出登記，戶政人員則當場拒絕，並請A小姐及前公公寫異議書並上呈，但A小姐擔心小學將在下個月公布入學名單，一來一往，恐怕會來不及。

A小姐無奈表示，離婚後孩子與前夫共同監護，孩子本來就讀北市公幼，但前夫執意將孩子轉學到他工作地。前陣子幼稚園老師認前夫疑有照顧不周情況，也將該狀況通報社會局，沒想到前夫竟惱羞將年幼孩子丟在她娘家門口，令她相當心疼。

A小姐莫可奈何說，學校目前願意以「專案處理」向教育局反應，同時她也認為雖然現行法規要求戶政單位僅須看戶長委託書而不需致電求證、甚至是委託人身分證，實在不夠嚴謹，望未來能夠修法，別讓這樣的事情，一再發生。對於前夫荒唐行徑，也讓前公公及其他家人支持提告，對此她昨（27日）也帶著前公公「委託書」到派出所對前夫現任妻子提告偽造文書，且向當地議員提出陳情，也將委任律師聲請改單獨監護。

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