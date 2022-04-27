不滿挨告家暴...莾男藏5刀狂砍前妻、岳父　還嗆「我沒在怕」

▲殺人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔣姓男子因為不滿孫姓前妻和他離婚，還聲請家暴令，今年2月間利用深夜到岳父家附近，先偷藏了5把西瓜刀，隨後再用給小孩玩具為藉口，把前妻和岳父騙出，雙方一言不合又起口角，蔣男拿出預藏的西瓜刀對兩人一陣亂砍，導致孫姓前妻和岳父傷重險死，高雄地檢署偵查後，今依殺人未遂罪嫌將他起訴。

這起案件發生在高雄林園區漁港路，今年2月27日凌晨4點多，員警獲報發生兇殺案，隨即趕到現場將行兇的蔣姓男子制伏上銬，警方調查，蔣和孫姓前妻因為離婚起口角，他不滿離婚前孫姓前妻就聲請了家暴保護令，於是預謀持刀要砍前妻。

蔣男先將5把西瓜刀藏在岳父家附近的檳榔攤，隨即打電話給前妻，以要給小孩玩具為藉口，約前妻見面，前岳父不放心深夜女兒隻身赴會，也陪著女兒一起見蔣男，雙方見面談沒幾句又吵了起來，蔣男隨即拿出預藏的刀子朝前妻砍過去，孫姓岳父為了保護女兒，用身體來擋刀，結果被蔣男連砍五刀，倒在地上滿身都是血，蔣男還嗆說沒在怕。

孫姓岳父送醫後急救搶回一命，孫姓前妻則因飽受驚嚇，連案發當時的細節都記不清，蔣男在警詢時否認殺人的犯意，但仍被以殺人罪嫌移送高雄地檢署。

檢方調查時將蔣男送醫鑑定，發現他屬於「高家庭暴力再犯危險群」，而在行兇之前，也曾放話要殺前岳父和小舅子，加上他藏西瓜刀預謀犯案，認定他殺人意圖明顯，因此依殺人未遂罪嫌將他提起公訴。