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社會 社會焦點 保障人權

妻子浴室極樂3人行！老公上SWAG驚見性愛片　崩潰一告真相更驚人

▲▼浴缸。（圖／記者許力方攝）

▲單男指控，妻子與2名陌生男子在自家浴室拍性愛片，讓他身心崩潰...（示意圖／記者許力方攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名單姓男子2020年與林姓妻子離婚，不料事後經友人告知，竟在SWAG網站發現妻子激戰2男的性愛影片，而且地點還是在2人離婚前的住處浴室，連上傳帳號都是妻子的電郵，讓他崩潰向前妻提告求償50萬元。不過，法院一審調查發現，影片不僅是用單男手機拍攝，而且單男根本就是影片內其中一人，因此近日判林女免賠。

根據判決書，林女出庭時表示，前夫不僅主導影片拍攝，還找來另一名男性，餵她喝下不明成分的飲料，再趁她不清醒的時候，讓陌生男子趁機性侵她。當時她感覺到下體有異樣，但以為是丈夫，所以沒有多加反抗，「那時還沒離婚，單男後來告訴我的，他在門縫用手機拍攝的，地點是在家中浴室」。

林女還說，網站帳號雖然是她的電郵，但那是前夫拿她E-MALL申請的。另外，影片中有拍到掌鏡者的衣褲，以及左腹上的痣，她可以提供前夫之前與女兒玩耍的影片，讓庭上比對衣褲及身體特徵。

不過，單男反駁，影片不是他拍的，他也不在影片中，當時他在台中上班，很少回新竹，更不知影片中的男子是誰。再者，前妻在影片中頻頻看向鏡頭，當下眼神和動作也很自然，顯然不是意識不清會有的表現。

單男強調，SWAG網站申請帳號第一步驟是填寫基本資料，第二步驟是通過身分驗證，第三步驟還有該網站的專員以一對一方式人工進行帳號開通，並不是只透過網路或手機認證方式，若非本人申請，根本無法通過第三步驟的開通驗證。

由於雙方各執一詞，法官決定勘驗影片釐清，結果發現林女在浴室與一名男子發生關係時，還有一名身穿黑色上衣男性加入，儘管未拍到面貌，但比對單男先前跟女兒玩耍影片，肚臍左上方確實有顆痣，而且平時穿著也相同，顯見影片不僅由單男掌鏡拍攝，也正是其中一名男子。

法官認為，既然單男是掌鏡者，還拍下妻子與其他男性發生關係，甚至加入「戰局」，顯見一切並非在單男不知情的情況下發生，難認妻子有故意、過失侵害原告配偶權，所以綜上所述，原告未能舉證被告有侵權行為，也沒有理由請求50萬元撫慰金，因此近日判林女免賠，全案仍可上訴。

至於林女指控前夫在他飲料中下藥、供另一名男子乘機性交一事，經檢方調查，並無單男下藥之具體事證，因此處分不起訴。

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