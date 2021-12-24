南韓特赦朴槿惠盼社會和解　呂秀蓮籲：蔡英文應特赦陳水扁

▲呂秀蓮今年9月12日曾接受陳水扁廣播專訪。（圖／翻攝自YouTube／微微笑廣播網）

記者蘇晏男／台北報導

南韓法務部於24日宣布新年特赦名單，因涉賄、親信干政等罪入獄的前總統朴槿惠也在列；南韓總統文在寅表示盼社會各界藉此跨越過去，邁向和解與統一的新時代。對此，前副總統呂秀蓮購過辦公室發表聲明，呼籲總統蔡英文應該特赦前總統陳水扁。

呂秀蓮辦公室也指，呂秀蓮曾於12月15日親函文在寅，籲請釋放朴槿惠；在今日知情朴槿惠將於12月31日獲特赦後，決定將公開該封中英文親筆信，而該信經是由南韓駐台代表轉達青瓦台。

呂秀蓮在信中敘述她與朴槿惠的關係，以及南韓與台灣的歷史宿命，並引述上個月她的新書《兩岸恩怨如何了？》韓文版（書名：台灣 vs. 中國：東亞的危機與轉機），建議南韓、日本及台灣應統合成為「東亞金三角」，獲得日韓有識之士的重視。

呂秀蓮辦公室表示，事實上，韓國Media Watch網路媒體近年來已公開推動韓台復交的運動，並與呂秀蓮建立良好關係。2019年她應邀訪韓，在國會議員大廈演講，曾公開關懷朴槿惠，隔天她的妹妹朴槿姈立即趕來向呂秀蓮致謝。

呂秀蓮親筆信全文如下：



2021年12月15日

大韓民國文在寅大統領閣下：

謹此表達我對您最近對台海安全的公開關切深致謝忱，也表達我對前總統朴槿惠閣下健康狀況的關切。

我是呂秀蓮，哈佛法學院畢業，曾任台灣副總統（2000~2008）。在此之前，我提倡女權主義和民主，為此被監禁六年。2001年，我榮獲世界和平獎，也是 1930 年成立的「國際職業婦女協會」（IFBPW）的國際親善大使，該會在世界各地擁有130多個國家分會，韓國會與台灣會保持密切的姐妹情誼。

上個月我在韓國出版新書《東亞的危機與轉機》，書中討論到2017年朝鮮半島的核武危機，以及您如何帶領國家克服危機，以智慧維護和平的過程。我清楚地記得您在就職典禮上所說的話：「我空手進入青瓦台，也將空手離開！」多麼令人印象深刻的一段話！

韓國與台灣地緣相近，有著獨特的歷史宿命。1895年發生在漢城的政變最終導致台灣被割讓給日本，但 1950 年的韓戰阻止了中華人民共和國對台灣的軍事進攻。我認為韓國與台灣必須更緊密地合作，我在新書中闡述韓國、日本和台灣應建立「東亞金三角」的願景，因為我們三個鄰國都具有儒家思想、民主政治和高科技實力，以及共同的價值觀，我們可以也應該聯合起來，提升太平洋地區的柔性實力，孕育太平洋的柔性文明。

2001 年，我主辦了「亞洲女性領導力論壇」，並在副總統辦公室接見八位韓國國會女性團員。當時朴槿惠女士表達亞洲眾多傑出女政治家的傑出領導令她深受啟發，決定回韓後努力更上一層樓。

正因如此，也因我曾是良心囚犯，所以我特別關注朴女士，對她被彈劾與判刑入獄深感難過。她已經在監獄裡度過許多年，健康狀況每況愈下。身為女權主義者與畢生的人權關懷者，我誠摯地敦促您從速釋放她。我相信您的仁慈會贏得所有關心人性與人權人士的讚賞及感恩。閣下自由及方便時，台灣人民歡迎您造訪台灣。



呂秀蓮 敬上

2000~2008年中華民國副總統



