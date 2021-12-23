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勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除　文史專家喊停呼籲保留

記者郭世賢／基隆報導

我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦「海功號」研究船在1975年7月下水，至今已近50年歷史，目前停泊在基隆八斗子碧砂漁港泊區成為觀光地標，因船體鏽蝕嚴重，已有安全疑慮，14日開始拆除，但有文史人士陳情希望能保留，目前基隆區漁會已停工，等待文化部、漁業署24日會勘後，了解是否有保留的可能性。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

「海功號」全長56.6公尺、寬9.1公尺、深5.6公尺、吃水3.2公尺，總噸位711噸，當時根本無法與日本、蘇聯等國的遠洋船比拼，但還是承載著國人探勘遠洋的期望，在1976年12月從基隆出發航向南極，共帶回100多公噸的南極磷蝦。因無任何文資身分，且船體鏽蝕嚴重，已有安全疑慮，基隆區漁會日前辦理報廢，船體拆除工作14日開始動工，預計1個月內拆除完畢。

漁業署指出，自2010年受贈海功號以來，都有定期保養維護，但海岸環境船體風化侵蝕嚴重，2018年12月委託中國驗船中心登船檢驗船身，船體結構嚴重鏽蝕及穿孔破洞，在安全考量下朝拆除方向進行辦理，但將保留重要組件，如螺旋漿及錨作為紀念展示，現場將闢為公園。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼農委會漁業署在碧砂設置休閒港區，讓重新油漆的海功號聳立在碧砂漁港入口處右側。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

台灣水產試驗所打造的「海功號」1975年7月12日下水，是第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，共執行53航次的海洋研究調査可謂「功在海洋」，4度遠赴南極，當年滿載100多公噸的「南極磷蝦」成功返航時，造成國人情緒沸騰。39年後，農委會漁業署在碧砂設置休閒港區，讓重新油漆的海功號聳立在碧砂漁港入口處右側，不僅見證台灣漁業發展史，也成為八斗子觀光地標亮點。

漁業署表示，海功號長期展示在基隆八斗子漁港碧砂泊區，金屬結構船身鏽蝕嚴重，2021年7月雷達塔被強風吹落，已有公共安全疑慮，決定拆除。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼海功號2021年7月鏽蝕的鐵塊陸續砸下，巨大雷達塔因鏽蝕嚴重而掉落，還好沒有砸到人。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，2021年7月鏽蝕的鐵塊，因強風吹落砸下，經過漁業署、市政府、海大、海科館、水試所、漁會開會研商，為免發生危險決定拆除，到目前已拆除五分之一；22日上級指示「緩拆停工」，將再會勘了解如何處理；但是因為船身已傾斜，甲板都已鏽爛，要保留或挽救都很困難，不趕快拆除很危險，希望可以依計畫趕快拆除。

宜蘭大學助理教授洪勝雄指出，在1976年時苦悶的年代，這艘船後讓全臺灣熱血沸騰，基隆出航後民眾每天都會守在電視機，期盼著這艘船能順利完成「極地任務」，在物資技術匱乏的年代可謂創舉，西班牙「聖家堂」都能蓋137年，台灣更應該設法保留這艘極具歷史、學術價值的「海功號」，以海上展覽藏館呈現，讓新一代年輕人知道台灣篳路藍縷的歷程。

▲首艘勇闖南極「海功號」鏽蝕拆除 母湯！文史者陳情「功在海洋」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2021年7月巨大雷達塔被強風吹落。

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