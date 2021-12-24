繽紛聖誕點亮林內　鄉長張維崢邀鄉親羅漢松光廊秘境探索

▲雲林林內鄉公所於今日辦理羅漢松夜間光廊點燈儀式暨活動宣傳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林林內鄉公所於今(24)日辦理羅漢松夜間光廊點燈儀式暨活動宣傳，位處林內鄉林中村三星路行道樹－羅漢松大道，將於12月24日換上金黃衣裳，搖身成為鄉內最閃亮吸睛的千萬光廊，展期為2021年12月24日至2022年2月6日，是聖誕佳節與新年期間親子出遊不可錯過的絕佳景點。

林內鄉公所結合水利文物教育園區落羽松、三星路羅漢松千萬光廊及花田規劃雙松森友會探索林內美景秘境，今日除為羅漢松千萬光廊揭開點燈序幕，更搶先曝光即將到來的2022年林內青松享樂活動，活動日期為2022年1月8日至9日，本次主題亮點將林內打造成童趣森林風漫遊勝地，活動首日規劃百人單車活動，集合喜愛單車運動的車友們，騎鐵馬賞雙松，以舒適悠閒的方式探索林內。

▲沿途美麗的落羽松及波斯菊花海美景設有互動拍照區之外，動物狂想曲精彩互動表演也會在森林音樂會中與大家見面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林內鄉長張維崢表示，順著羅漢松大道散步，沿途美麗的落羽松及波斯菊花海美景設有互動拍照區之外，動物狂想曲精彩互動表演也會在森林音樂會中與大家見面，還有探索林內故事小屋、遊林遊戲趣味闖關、森林氣墊遊樂場、漫遊林內森市集、探索林內導覽活動及好禮摸彩等豐富活動。

鄉長張維崢說，誠摯邀請全國民眾探索林內，白天漫步花海賞雙松、晚上還能夜訪令人驚豔的羅漢松夜間光廊，林內鄉擁有自然美景、優質農特產及豐富人文景觀，絕對是大家戶外踏青，親子旅遊首選，讓我們相約林內，輕鬆享樂。

▲位林內鄉林中村三星路行道樹－羅漢松大道，將於12月24日換上金黃衣裳，搖身成為鄉內最閃亮吸睛的千萬光廊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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