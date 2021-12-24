「杯子是最爛交換禮物？」苦主幫平反　收過這1樣嘆：真的垃圾

▲有網友問卦「杯子是最爛交換禮物嗎？」結果卻有不少人幫平反。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《聖誕節「最雷交換禮物」出爐 他喊：超沒水準！別再送了》，跨界當起YouTuber的三立主播周楷近日找來主播朋友們，聊到最雷禮物是「馬克杯」。就有網友發文，說他聽說很多人會送杯子當交換禮物，但有時去外面買東西，贈品也都是杯子，不禁問卦「杯子是最爛交換禮物嗎？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，聽說很多人會拿杯子當交換禮物，但一堆贈品也都會有杯子，「一個人會用的杯子也就個位數，多交換禮物幾次，一輩子都不用買杯子了吧？」忍不住發問，杯子到底是不是最爛的交換禮物。

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意外的是，貼文底下有不少人為杯子平反，「有人作客時可以拿出來用」、「還好ㄅ！有更爛的。」也有人開玩笑道，「去年換來的 今年拿去換不會膩」、「怎麼會爛？明年再把杯子送出去啊！」

有網友則是忍不住點名更爛的禮物，「我收過紙鎮，真的垃圾」、「還有相框」、「有人交換禮物放紙蓮花」、「杯子還有用，比衛生紙包醜吊飾還有誠意多了」、「我拿狗食去，收到的那個直接哭哭」、「咖啡包吧？我送，抽到的人臉直接臭掉」、「是爛娃娃」、「你一定沒收過白米」、「我覺得保溫杯會好一點。」