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社會 社會焦點 保障人權

雲林比特犬連咬老翁、郵差！主人被牠拖著跑兩度摔倒

記者蔡佩旻／雲林報導

國內外比特犬咬傷人事件層出不窮，農委會日前也公告比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」。雲林縣褒忠鄉今（23）日上午傳出一起比特犬咬傷人事件，一名吳姓老翁騎電動自行車在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，同時剛好郵差在送信，叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。

▲雲林縣褒忠鄉今日傳出比特犬咬傷人，一名吳姓老翁在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬從家中衝出，邊吠叫邊往騎電動自行車經過的吳姓老翁衝去，老翁受到驚嚇停住不敢動，未料比特犬仍一口從老翁左小腿咬下去，老翁頓時摔倒在地。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

褒忠鄉中民村一處巷弄內今日上午9時許發生比特犬咬傷人事件，比特犬從家中衝出，邊吠叫邊往騎電動自行車經過的吳姓老翁衝去，老翁受到驚嚇停住不敢動，未料比特犬仍一口從老翁左小腿咬下去，老翁頓時摔倒在地。

▲雲林縣褒忠鄉今日傳出比特犬咬傷人，一名吳姓老翁在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近恰巧有一名曾姓郵差在送信，走出屋外看見這一幕，想救老翁但也不敢貿然靠近，因為知道比特犬的名字便大喊吸引注意力，後來比特犬果真轉衝向郵差一陣追跑，不慎右後腳跟也遭比特犬咬傷，兩人傷勢約2X2公分撕裂傷，送往醫院治療後無大礙，目前並無向飼主提告。

據了解，林姓飼主養兩隻比特犬平時都綁著，早上疑似剛好是放風時間沒有綁好衝出門，狗主人雖然趕緊隨著狗追出來，卻仍拉不住狗的衝勁猛力，不停追著跑一度跌倒再爬起來追，捱不住拉力又被扯倒，只好躺在地上死命拖著狗，不讓牠再傷到人，最後主人與狗僵持了數分鐘，比特犬稍微冷靜後趕緊用狗口罩套住。

▲雲林縣褒忠鄉今日傳出比特犬咬傷人，一名吳姓老翁在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飼主死命拉著犬隻最後等狗冷靜後用犬口罩套住才帶將狗牽回家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物所獲報後隨即派員前往現場視察，技正鄭安國表示，該案疑為飼主未將犬隻綁好讓犬隻跑出來，咬傷兩人送醫治療，咬傷人犬隻約飼養1年多，飼主責任為違反《動保法》第20條第2項規定，無成年人伴同或未採取適當防護措施，使具攻擊性寵物出入於公共場所或公眾得出入之場所可處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，目前依照相關行政程序與事證搜集再依法裁罰。

▲雲林縣褒忠鄉今日傳出比特犬咬傷人，一名吳姓老翁在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲比特犬將飼主拖倒在地，但還是不停朝著郵差的方向吠叫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

比特犬自明年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」，必須在2023年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。技正鄭安國說明，目前雲林縣目前飼養比特犬完成登記飼主97人，犬隻123隻。

▲雲林縣褒忠鄉今日傳出比特犬咬傷人，一名吳姓老翁在巷弄中遭到突然奔出的比特犬攻擊，一旁郵差見狀，趕緊叫了比特犬的名字吸引注意力，也遭比特犬咬了一口。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲8旬吳姓老翁遭咬後仍愣在原地，最後才緩緩走到遠處坐著休息，彼特犬被飼主拉著，仍朝著老翁的方向瘋狂吠叫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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