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才退回總預算案又強推《地制法》逕付二讀　國民黨轟：毫無悔意

▲▼立法院院會 國民黨衝主席台抗議 民眾黨 時代力量舉牌抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨欲將地制法修正草案逕付二讀，國民黨衝主席台抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨團日前將明年度中央政府總預算案從委員會抽出逕付二讀，引發在野黨砲轟，經昨日朝野協商決議，民進黨團今（24）日在院會提出復議，回復至原各委員會審查階段。國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨團絕非「讓步」，而是原本就不該犯下的惡行，甚至要脅在野黨必須限期審查，儼然流氓行徑。

立法院長游錫堃昨（23）日召集黨團協商，朝野各黨達成共識，各黨團同意111年度中央政府總預算案（公務預算部分），最遲於111年1月28日以前完成三讀程序，且不提復議。

凌濤表示，民進黨以多數暴力碾壓民主審議機制的惡劣行徑引發社會譁然，連日來在國民黨與社會輿論的強大壓力之下，才阻止民進黨團總召柯建銘一意孤行的暴政，但對於民進黨又要脅在野黨必須限期審查，凌濤痛批，儼然將立法院當成民進黨政府的立法局，導致台灣民主嚴重倒退，又有何顏面再自稱為民主進步黨？

凌濤指出，國家總預算審議攸關人民納稅的血汗錢用途，更關乎國家發展與民生福祉，但民進黨審議預算作為之粗糙、草率，甚至意圖略過實質審查的行為，已經嚴重戕害台灣的民主分權機制與法制程序，更有執政黨立委在朝野協商總預算時直接打盹昏睡長達數分鐘，根本未實質參與討論，更談不上嚴謹，難道這就是民進黨作為執政黨對待國家預算與人民血汗錢的態度？

凌濤表示，民進黨操作逕付二讀又復議退回的舉動絕非「讓步」，而是原本就不該犯下的惡行，甚至依然以此要脅在野黨必須限期審查，儼然流氓行徑的作為，依然絲毫不尊重民主審議精神，更背叛民進黨自己原本堅持的「專業審查」、「委員會中心主義」等理念。

凌濤批評，民進黨食髓知味，在今日院會推動「竹竹合併」的地制法議案上再度使出相同暴力手段逕付二讀，這證明了民進黨毫無悔過、反省之心，依然認為無論是預算案或是升格案，都可以為一黨一人之私無視法律、踐踏民主，國民黨身為最大在野黨，絕對會堅守崗位、強力監督制衡，不會讓民進黨為所欲為，更要持續為台灣人民的荷包以及民主把關。

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