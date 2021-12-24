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高醫驗毒出包釀冤　監委蔡崇義、張菊芳申請立案調查

▲▼高醫副院長黃尚志出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

▲高醫副院長黃尚志日前出面說明驗毒出包一事。（圖／記者吳世龍攝）

記者呂晏慈／台北報導

高雄醫學大學附設中和醫院毒物室日前遭報將三級毒品誤判為二級毒品，至少逾16案的被告可能因此正在坐冤獄。對此，監察院今（24日）發佈新聞稿表示，監察委員蔡崇義、張菊芳已申請立案調查，以釐清法務部當初如何判斷高醫檢驗能力，保障人民的訴訟權益。

監察院今天發布新聞稿表示，據報載，高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢機關委託，負責毒品檢驗，據傳去年底起將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone，恐有損害多名被告權益等情，究竟有多少類似案件「未重驗」而逕行判決，為保障人民的訴訟權益，蔡崇義、張菊芳已申請立案調查。

監察委員表示，因法院審理毒品案件時，多仰賴專業鑑定機構報告以為判斷依據，因此鑑定機構判斷正確與否，將影響判決結果，可能導致縱放抑或冤判。法務部當初委託高雄醫學大學附設中和醫院檢驗「Eutylone」毒品時，如何判斷該醫院是否具相關檢驗能力等條件？相關主管機關是否查究高雄醫學大學附設中和醫院有無開發「Eutylone」之檢驗方法？為落實具體公平正義的實現，並貫徹人權保障的精神，宜深入調查釐清究責。

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