台日執政黨2+2會談　自民黨關切福島5縣市食品何時輸台

▲台日執政黨舉行「2＋2外交經濟政策意見交流會」。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（24日）上午與日本執政黨自民黨舉行「2＋2外交經濟政策意見交流會」，民進黨立委邱志偉會後轉述，會中日方主動談及福島5縣市食品禁止輸台的問題，民進黨國際部主任、民進黨立委羅致政補充，雙方都同意這是食安問題，必須用科學基礎作為討論焦點，但並未提到時間表。

民進黨與自民黨曾於今年8月27日首次舉辦日台2＋2安全對話，由自民黨有外交部會長佐藤正久、國防部會長大塚拓參加，民進黨則有立委羅致政及蔡適應與會。今天上午兩黨再度透過視訊，針對外交、經濟政策交換意見，民進黨方面由羅致政、邱志偉兩人代表，自民黨方面由佐藤正久和經濟產業部會會長、眾議員石川昭政代表。

羅致政今天在會後記者會表示，這次是民進黨、自民黨第二次對話，今天也同意未來該對話會是常態性、定期性的，而此次對話重點放在外交合作、經貿相關合作兩議題。

羅致政會後轉述，今天會中談及台灣加入CPTPP議題，自民黨在其「選舉公約」白紙黑字寫「歡迎台灣加入CPTPP」，但對於中國加入沒有任何表達，會中也針對加入面臨的挑戰、要克服的問題等面向交換意見。

邱志偉轉述說，由於石川的故鄉在茨城縣、佐藤的故鄉在福島縣，兩人都提到福島5縣市食品禁止輸台的問題；他則回答，台方重視這個問題，但必須在確保國人食品健康安全前提下，用科學的態度、科學的依據、國際的標準來面對這些問題；日方再指，日本地方政府和產業界、國會、行政部門，均非常重視這個問題。

羅致政補充，雙方沒有提到開放福島5縣市食品進口的時間表，且雙方都同意這是食安問題，必須用科學基礎來做為討論焦點。