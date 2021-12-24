王惠美就職3周年綠營踢館　藍營砲轟：為了選舉消費縣長





▲▼彰化縣長王惠美辦執政3周年記者會拚連任，民團外頭抗議，主張王執政3年來，縣政福利與建設嚴重倒退。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美24日10時彰化演藝廳舉辦「就職三周年記者會」，2名民進黨議員與參選人以「彰化人民火大聯盟」身分，高舉白布條「反對黑箱作業」，並針對田尾及花壇民俗村在場外踢館抗議，對此彰化縣藍營議員曹嘉豪則砲轟，為了選舉消費縣長，到底要亂到甚麼時候。

今天彰化縣政府舉辦「就職三周年記者會」，由民進黨議員李成濟及張欣倩及多名新生代議員參選人組成「彰化人民火大聯盟」，一早9點就聚集在縣府旁，但因沒有提出申請，違反集會遊行，深怕抗議現場出現火爆場面，彰化縣警方在縣府前圍起人牆，維持秩序。

李成濟直指王惠美執政3年，彰化福利與建設大倒退，重大工程建設不斷延宕，縣民找不回過往歷史「一府二鹿三艋舺」的光榮感，對三年來的縣政發展成果，結論只有「慘、慘、慘」，不斷的大喊「縣長失政」。

曹嘉豪指出，田尾怡心園，不能單一歸咎王縣長，對她一點都不公平，許多他們反對的措施，甚至都是承接上任建設，另外光提到花壇惠來產業園區開發，環評也被駁回，主張反對的議員仍是當時時任的鄉長，也對議員們喊話，要為升格７都做努力，真的「不能為了反對而反對」。