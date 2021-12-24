趙少康抓包小編上班偷看丁特　意外關注訴訟表態力挺：杜絕變相詐欺

▲趙少康聲援丁特，支持公平交易法修法。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

遊戲實況主丁特9月時，因質疑遊戲公司「遊戲橘子」遊戲中所公告的道具製作機率，導致日前「遊戲橘子」對丁特提告散播不實謠言。中廣董事長趙少康24日表示，因抓到辦公室小編偷看遊戲影片，意外關注到丁特對抗財團的事件，深入理解後他也認同丁特的訴求，呼籲應完善相關法規，杜絕變相詐欺的可能。

趙少康今天在臉書發文，指今天一走進辦公室，小編們正在看一支大呼小叫的影片，「我忍不住走近看他們到底在看什麼？上班偷看遊戲影片本來是不應該的，但小編們跟我解釋後，我反而覺得應該聲援丁特（Dinter）這位有勇氣對抗財團的線上遊戲直播主」。

趙少康解釋，前陣子丁特在直播中，花了241萬台幣實測製作遊戲道具「紫布」，做了475次，成功率只有2.3%，跟官方公告的10%差很多，面對質疑，遊戲代理商大動作提起民事訴訟，這也引來遊戲圈和跨黨派立委關注。

趙少康強調，進一步了解發現，現在的「虛擬抽獎」機率都是電子數據，不像公益彩券要先擬定發行計畫、主管機關核准後發行，很難確認真實的中獎率多高，原本10%的中獎率可能實際只有2%、3%，讓消費者必須花比預期更多的錢才能獲得想要的寶物，可能涉及變相詐欺、坑殺消費者，因為國內欠缺轉蛋機率揭露相關法源，公平會只能回應「感覺多數業者相當自律」，讓消費者求助無門。

趙少康表示，目前屬於戰鬥藍、國民黨立委洪孟楷在立法院推動「公平交易法」修正案，希望杜絕類似爭議，「為了保障玩遊戲年輕人的權益，我會全力支持」，不只要讓虛擬抽獎的機率公開透明，還要有驗證機制，不能讓廠商信口雌黃，消費者花了幾百萬實測，才發現上當受騙，主管機關應該好好管一管。

趙少康呼籲，至於遊戲公司，應該更重視玩家需求，面對消費者質疑，更要在第一時間公布後台相關數據，化解疑慮，免得風波擴大。如果如同丁特指控，遊戲公司出事以後臨時「更改遊戲公告」，又對玩家提告，只是傷害自己的企業形象，失去信任最後會連遊戲產業一起陪葬。