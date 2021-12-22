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朱立倫、趙少康、侯友宜、韓國瑜誰能贏2024？　傅崐萁：誰選都輸

▲▼傅崐萁接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／《震傳媒》提供）

▲傅崐萁接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。（圖／《震傳媒》提供）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委傅崐萁今（22日）接受網路節目專訪時爆料，前高雄市長韓國瑜確定不會參加2022年線市長選舉。對於國民黨主席朱立倫、戰鬥藍領袖趙少康、新北市長侯友宜以及韓國瑜，誰最有望為國民黨贏得2024？傅崐萁直言「現在不管誰出來都輸」。

傅崐萁表示，台灣整體藍綠板塊，在民進黨分裂前就是6比4，討論這個都是假議題，誰來選都一樣，若國民黨2022地方選舉沒有大勝，就不用談2024，現在四項公投輸了，國民黨內部問題要做宣洩並不是壞事，2022如果國民黨有一個好成績，絕對會凝聚2024跟民進黨一決雌雄最好的時機，屆時民眾心裡會有一把尺。

對於朱立倫、趙少康、侯友宜以及韓國瑜，誰最有望為國民黨贏得2024？傅崐萁認為，現在還看不到人選，因為現在不管誰出來都輸，沒什麼好討論，「以現在狀況是一定輸，還要討論誰出來輸嗎？有意義嗎？」

對於侯友宜，傅崐萁舉例，韓國瑜2017年去高雄選被認為是笑話，後來沒想到順利當選高雄市長，還帶起韓流為國民黨拿下許多縣市當選，就像柯文哲2014一樣被認為是笑話，最後在藍大於綠的台北市贏24萬票，並帶起柯P旋風，台灣現在政治發展都是「人來瘋」，現在討論3年後的事情很困難。

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朱立倫趙少康侯友宜韓國瑜傅崐萁

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