錄影前相遇　趙少康祝福韓國瑜：持續用「複雜的腦」面對挑戰

▲趙少康與韓國瑜合影。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者蘇晏男／台北報導

前高雄市長韓國瑜近日推出新書，被外界解讀為重返政壇的第一步，不過他23日接受專訪時，以「無稽之談」否認要參選台北、桃園。而中廣董事長趙少康與韓國瑜見面時，則祝福對方持續在前進的道路上，用「複雜的腦、單純的心」面對挑戰。

趙少康23日在臉書表示自己今天在主持節前，遇到剛錄完廣播節目的韓國瑜，他說，久未在公開場合露面的國瑜兄，神清氣爽看來狀態極好，對韓剛出版的新書以及積極投入的公益路，他給予無限祝福和支持。

趙少康說，韓國瑜在選戰中被民進黨黑得遍體鱗傷，仍然一心想替國家社會奉獻，投身公益的「韓先生」，關切的議題從守護浪浪、待用麵、義剪一直到抗癌英雄，透過自己的一絲光芒照亮台灣，為社會帶來溫暖及感動，「達則兼善天下、窮則獨善其身」，對國瑜兄的良善與熱血真是欽佩。

趙少康表示，這陣子，自己除了看見韓國瑜為公益事業付出的影片，以及剛出版的新書，也看到在中二選區參與立委補選的 顏寬恒 記錄自己為在地服務的短片，比起網軍及1450對他們的攻擊與謾罵，台灣更要放大這些正能量，真正讓社會團結進步。

文末，趙少康說，祝福韓國瑜持續在前進的道路上用「複雜的腦、單純的心」面對挑戰，也祝新書發表會順利，讓微光凝聚，持續照亮台灣。