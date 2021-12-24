快訊／在野黨團不敵綠營人數優勢　《地制法》罵聲中順利付委　

▲朝野立委各自舉起標語，表達對《地方制度法》修法正反意見。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立院黨團經歷4天3夜排班輪首議場，今（24日）上午提案將攸關竹竹併的《地方制度法》修正草案排入報告事項，並再提案欲將該草案逕付二讀，引發國民黨團佔領主席台杯葛；下午經協商後，民進黨團讓步撤回逕付二讀提案，但在野黨團仍主張應將該案退回程序委員會重新提出，後經表決，綠營以人數優勢否決在野黨團提案，《地制法》修正草案順利付委。

柯建銘日前提出《地制法》第四條條文修正草案，把該法第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」，被外界解讀，是為任期屆滿的新竹市長林智堅角逐2022大新竹市長解套。

民進黨團今天上午在院會處理議事日程草案時，提案將《地制法》修正草案逕付二讀，而早有準備的國民黨立委陳玉珍一發現，立即大喊「逕付二讀」，國民黨立委隨即一湧而上，「突襲」佔領主席台，砲轟這是「英（總統蔡英文）人設市（直轄市）」、「狼狽為堅（新竹市長林智堅）」的修法；時代力量黨團總召邱顯智也在受訪時痛批「大開民主倒車」；台灣民眾黨團則拿出自備的移動式擴音機，大罵「綠色獨裁的時代來臨」。

後經黨團協商，民進黨團同意撤回逕付二讀的提案。不過，今天下午院會處理報告事項時，國民黨團、民眾黨團、時代力量黨團仍提議將《地制法》修正草案退回重新委員會重新提出，遭民進黨立委表達異議，後經表決，以45票同意、56票反對，綠營終以人數優勢，順利讓該案交付委員會審查。

此外，時代力量立委王婉諭、邱顯智、陳椒華在表決時，舉起用紅字寫「堅決反對多數暴力」白色布條進場，並將布條放在議場中央表達不滿。隨後在野黨團更聚集在議場中央，高呼「反對多數暴力、反對倉促修法、反對因人設事」口號表達不滿。