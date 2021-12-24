小三女童許願聖誕禮物「也幫我謝謝馴鹿」　萬人一看狂刷買吧！

記者黃翊婷／綜合報導

明天就是聖誕節，不少相信世界上有聖誕老人的小朋友都已經想好希望收到什麼禮物。一名台北媽媽在臉書PO文分享女兒的願望清單，內容除了表明想要收到動物森友會的遊戲機，文末還不忘感謝聖誕老人和馴鹿給全國送禮物的辛苦。可愛的童言童語讓網友們也忍不住留言幫腔，「買吧！」

▲網友們看完原PO女兒的願望，都支持媽媽應該買給她。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張照片，是就讀小學三年級女兒寫的聖誕願望，內容提到，「聖誕老公公您好，我是XXX，我可以跟您許一個願望嗎？如果可以的話真是謝謝您！不行的話也沒關係。我想要一個動物生遊會（動物森友會）的遊戲機，我想要很久了！如果您能送我，我會很幸奮（興奮）的。謝謝您送全國禮物，辛苦您了，對了，也幫我謝謝麋鹿（拉雪橇的其實是馴鹿）哦！」

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由於PO文當下距離聖誕節還有2天，原PO看到女兒的願望，雖然有些錯字，但還是忍不住笑了，「該成全她嗎？」而這篇文章公開之後，很快吸引超過1.1萬名網友按讚，大家紛紛大讚女童很有禮貌，也希望媽媽幫她圓夢，「是我就買了」、「好可愛唷」、「好有禮貌的小孩，連馴鹿都一起謝謝了，買吧」。

也有網友建議，「如果很常滿足她的願望就不需要特地買，如果很少滿足她的願望，這一定要買，小孩子得不到滿足，長大人格可能會有補償作用」、「國小三年級還願意相信世上有聖誕老公公，那就買吧！但錯字一個要罰寫5遍」。