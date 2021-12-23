小四兒聯絡簿寫「看不見的聖誕願望」　爸淚崩喊：我也是

記者黃翊婷／綜合報導

聖誕節將至，不少小孩開心寫下願望，希望可以收到來自「聖誕老人」的禮物。一名爸爸在臉書PO文表示，就讀小學四年級的兒子在聯絡簿寫下聖誕願望，希望病房裡的爺爺能康復，讓他忍不住紅了眼眶，「這也是爸爸的願望」。

▲原PO的兒子在聯絡簿寫下聖誕願望，感動超過7000名網友。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」中PO出兒子的聯絡簿，上面寫著，「今天（指20日）下午最後一節課做了聖誕花圈，我曾問媽媽，『世界上真的有聖誕老人？』媽媽答『相信就會存在』，我也問過媽媽為什麼沒看過她的聖誕禮物，她則說大人的禮物不一定是看得見的，這讓我想起在病房裡的爺爺，能康復就是我的聖誕願望了。」

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原PO坦言，當時自己剛下班回家，看到就讀小四的寶貝兒子在聯絡簿寫下的聖誕願望，不禁眼眶溼潤，「其實，這也是爸爸的願望。」

這篇文章自21日公開至今，已累積超過7000名網友按讚分享，大家紛紛留言稱讚原PO的兒子懂事又貼心，「好感動」、「這孩子沒有白疼」、「祝福爺爺早日康復」、「好懂事的小孩，不像我家小四屁孩每次都寫媽媽好凶、媽媽煮的飯好難吃」、「小朋友很貼心，相信你們夫妻一定也很用心照顧孩子」。