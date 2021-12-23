老公堅持14年下雨天親接送　妻感動「回家還有暖暖的雞湯」

記者黃翊婷／綜合報導

別人的老公總是不會讓人失望。一名人妻在臉書PO文分享，與老公在一起14年來，只要是下雨天就會主動詢問要不要接送，20日下班時剛好在下毛毛雨，她選擇自己騎車回家，老公不僅叮嚀要穿好雨衣，到家時還準備好暖暖的香菇雞湯和晚餐，讓她覺得感動，也讓1.6萬名網友羨慕不已。

▲原PO分享老公的貼心舉動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」PO出一張對話截圖，由於下班時剛好在下毛毛雨，老公主動傳訊息詢問要不要去載她，她回答不用，選擇自己慢慢騎車回家，對方馬上叮嚀要穿好雨衣，順便透露晚餐菜色，「有一盤雞肉，我再煮個湯，喝暖暖」。

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「每次看到老公問要不要來載我，心很溫暖也很感動。」原PO提到，其實老公只要看到下雨就會詢問需不需要接送，14年來都是如此，但如果讓老公來接，隔天上班就會很麻煩，所以她看雨不大便婉拒了，加上平時下班時間較晚，一家人每天的晚餐也都是老公負責煮，「回家還有暖暖的香菇雞湯，很幸福」。

這篇文章公開至今，吸引超過1.6萬名網友按讚分享，大家也紛紛留言表示羨慕，「這樣的男人都是別人的了」、「這樣的老公要去哪裡買」、「恭喜妳～嫁對待妳如初的老公，這是很多人做不到的！才會導致離婚率那麼高」。

▼原PO的老公只要遇到下雨天，就會問她需不需要接送。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）