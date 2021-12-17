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5分鐘後開車！她急換票「台鐵有這種效率？」　網驚呆：賺到了

▲離該車次發車剩5分鐘。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲離該車次發車剩5分鐘。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友昨天從高雄搭火車北上，由於行程突然提前，需要換票的她急忙衝櫃台，令她意外的是，售票員手腳超快，整個過程花不到30秒，讓她順利搭到比預期的還提前一班，忍不住驚呼「什麼時候台鐵有這種效率了？」

女網友在爆廢公社提到，因為行程臨時提前，下午4點04分才趕到高雄車站的她，急忙到櫃台換票，「本來想說挫賽來不及了，只能搭下一班4點28分的莒光，所以跟小姐說，請幫我換一班最近的北上車次。」

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櫃台小姐看她一副很趕的模樣，輕聲地說「要快一點喔」，緊接著迅速幫她換出4點09分的車票。眼前的一幕讓她驚呆，「前後整個換票時間不用30秒，超扯、扯爆，什麼時候台鐵有這種效率了？」

▲▼台鐵,台鐵人潮,台鐵旅客,台鐵列車,自強號,區間車,台中車站,台鐵安全,（圖／記者賴文萱攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

而後，原PO火速跑往檢票口，儘管掃實聯制耽擱了1分鐘，但也如期趕上火車，「現在上車了，想想我忘記跟那位櫃台小姐說聲謝謝，希望她能看到，衷心感謝妳，人美心善效率高。」

對此，網友們也紛紛直呼，「請您寫信給台鐵客服，才能讓這位員工得到應得的鼓勵喔」、「緊急的時候遇到這樣真的很暖心」、「售票口的人員真的效率很高」、「我記得5分鐘以內不能換，這算是賺到了」、「基層人員真的很辛苦」、「先拿票給妳，後續電腦作業她再慢慢用」。

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