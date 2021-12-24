2兆總預算「跳過審查」　媒體人批民進黨：前所未有的囂張

▲總統蔡英文、副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立院黨團21日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。對此，資深媒體人黃暐瀚批民進黨多數暴力，前所未有的囂張。

黃暐瀚23日在臉書指出，總預算依法11月30日就得審完，但過去16年來從沒有在11月30日前審完；11月29日國民黨抗議政府四大公投行政不中立，宣布「停審預算」；公投結束後，民進黨團強行將總預算「逕付二讀」，委員會不用再審查。

黃暐瀚表示，既然公投已經結束，過去總預算也大多在隔年1月中完成，以現在的進度來看，完成委員會審查，之後院會二、三讀，通通在明年農曆過年前完成，毫無問題，但為什麼要「逕付二讀、沒收審查」？

黃暐瀚說，2014服貿協議委員會拒審，時任國民黨立委張慶忠送院會就是黑箱，就要衝進立法院，為什麼2021總預算國民黨杯葛拒審，民進黨直接送院會，就是在野黨巨嬰？誰叫你自己不審？那太陽花的時候，可以怪民進黨自己不審服貿，當然就送院會了，可以這樣嗎？當年是在抗爭什麼？

黃暐瀚續指，但重點在於民意給了民進黨前所未有的支持，以至於讓民進黨越來越敢這樣做，越來越不受規範束縛，反正事情鬧到最後，只要反問一句「不然你要投給國民黨嗎？」就能輕鬆翻過下一頁了。