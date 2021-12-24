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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2兆總預算「跳過審查」　媒體人批民進黨：前所未有的囂張

▲▼1218四大公投結果底定，晚間7:30總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立院黨團21日挾人數優勢，突襲將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，高達2兆2,620億元的總預算案直接跳過委員會審查，創下國會史上首例，引發在野黨齊聲批評。對此，資深媒體人黃暐瀚批民進黨多數暴力，前所未有的囂張。

黃暐瀚23日在臉書指出，總預算依法11月30日就得審完，但過去16年來從沒有在11月30日前審完；11月29日國民黨抗議政府四大公投行政不中立，宣布「停審預算」；公投結束後，民進黨團強行將總預算「逕付二讀」，委員會不用再審查。

黃暐瀚表示，既然公投已經結束，過去總預算也大多在隔年1月中完成，以現在的進度來看，完成委員會審查，之後院會二、三讀，通通在明年農曆過年前完成，毫無問題，但為什麼要「逕付二讀、沒收審查」？

黃暐瀚說，2014服貿協議委員會拒審，時任國民黨立委張慶忠送院會就是黑箱，就要衝進立法院，為什麼2021總預算國民黨杯葛拒審，民進黨直接送院會，就是在野黨巨嬰？誰叫你自己不審？那太陽花的時候，可以怪民進黨自己不審服貿，當然就送院會了，可以這樣嗎？當年是在抗爭什麼？

黃暐瀚續指，但重點在於民意給了民進黨前所未有的支持，以至於讓民進黨越來越敢這樣做，越來越不受規範束縛，反正事情鬧到最後，只要反問一句「不然你要投給國民黨嗎？」就能輕鬆翻過下一頁了。

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