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社會 社會焦點 保障人權

大家辛苦了！蔡英文出席警政署年終署務會報　感謝協助疫情防堵

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文23日下午2時到圓山大飯店，出席警政署年終署務會報，並頒發2021年維護治安工作獎勵金，予各警察機關及學校受獎代表，蔡英文致詞時表示，這次公投順利舉辦，除感謝選務人員辛勞，警察同仁在維安上也付出了許多心力。今天藉著年終的署務會報，她要感謝所有警察同仁的付出。

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，並頒獎金致贈防疫有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，視察警方新添購防衛器材。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡英文指出：「這一年來，無論在公投維安、治安、交通，或是防疫、防堵非洲豬瘟、五倍券的推動上，業務都十分繁忙，大家辛苦了」，她提到，尤其在防疫上，她要特別點出並感謝警察同仁的貢獻。包括邊境檢疫、疫情調查及破除假訊息等勤務，每一項都攸關疫情的防堵。今年，台灣能夠走過嚴峻的疫情考驗，全體警察實在功不可沒。

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，並頒獎金致贈防疫有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，並頒獎金致贈防疫有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

蔡英文進入署務會報會場前，先檢視「精進員警執勤安全方案」成果，警政署以行動劇實際展演，模擬員警街頭執法盤查，遇歹徒持械攻擊，員警以新式鋼質警棍防禦，並運用非致命性武器暫時癱瘓歹徒行動能力，順利完成逮捕化解危機。

警政署表示，強化執勤裝備後，員警可視現場狀況，提升武力層級，透過警棍及電擊器的交互運用下，為員警創造更有利且安全的執法空間。

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，並頒獎金致贈防疫有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡英文23日下午到圓山飯店參加警政署年終署務會報，並頒獎金致贈防疫有功人員。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署表示：2年前鐵路勇警李承翰因顧慮車廂內空間有限，為保護乘客安全避免傷及無辜，不幸遇刺殉職，年輕生命殉落。為讓員警執法無所畏懼，行政院核定4.8億元經費，建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」。

警方並全面汰換5萬7194枝鋼質警棍，增購4529組拋射式電擊器。新式鋼質警棍堅固耐用、可快速開棍及收棍，有利於員警快速取用；另拋射式電擊器能在6.5公尺內迅速癱瘓歹徒，為低致命性警械選擇，均能有效提升第一線執勤員警裝備及實戰應變能力。

警政署強調，平時常年訓練著重強化員警執勤安全防衛意識，再透過情境模擬訓練，提升員警執法判斷及應變能力，並藉由執勤裝備的升級，降低執勤風險，確保員警安全。也感謝政府全力打造更安全、優質的執勤環境，成為員警最堅強的後盾。

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