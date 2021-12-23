「中國才4個直轄市我們卻將有9個」　鄭麗文批民進黨：讓人看不下去

▲鄭麗文批民進黨為新竹升格修法是因人設事。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文昨（22日）表示，將推動大新竹升格，遭外界揣測是為新竹市長林智堅連任鋪路，引起在野黨不滿。國民黨立委鄭麗文23日批評，民進黨修改《地方制度法》升格直轄市的條件，將須滿足125萬人口「且」有特殊需求的「且」字改為「或」，以使縣市合併人口未達125萬的新竹也能升格，「民進黨政府難道真的想要怎麼做，就怎麼做嗎？」。

鄭麗文透過臉書表示，公投結束隔天，蔡英文就打鐵趁熱，急著召集府院黨的高層一起討論縣市合併問題，民進黨黨團也力拼24日將《地方制度法》修正草案付委。

同時，鄭麗文也整理《地方制度法》的修改前後比較，

原來的《地方制度法》第4條第1項「人口聚居達125萬人以上，『且』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

民進黨修改的《地方制度法》第4條第1項「人口聚居達125萬人以上，『或』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

鄭麗文據此推論，由於新竹縣市即便合併， 也無法達到125萬人口的要求 ，民進黨立法院黨團總召柯建銘才將修正草案條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。換言之，將條文中的「且」改成「或」，等於中央要誰合併升格，「只要隨便掰個理由，誰就可以過關。一字之差，把行政裁量權極大化。為了勝選無所不用其極」。

鄭麗文強調，若想要縣市合併，根據《地方制度法》第7條，應先擬定改制計畫，徵詢相關直轄市政府、縣市政府意見後報請行政院核定。而台灣地方制度已經崩解，執政黨為了選舉，企圖貿然讓立法快速通過，完全不需要考量國土規劃、行政區劃，連地方的意見也不願討論、溝通？甚至還因人設事，視國家法令與制度於無物，簡直是對政治做出了最不良示範。

鄭麗文批評，縣市合併通過後，上至統籌款的分配、地方財政的紀律以及未獲合併的縣市遭遇邊陲化的待遇，下至富者直轄市愈富，貧者地方縣市愈貧的後遺症，可以說是影響深遠。蔡政府應該就人口結構、地方未來的發展特色、整體財政稅收分配和財政紀律等系統因素審慎評估，絕不是一黨說了算。

鄭麗文質疑，民進黨繼今年初強行通過萊豬進口、預算案逕付二讀、透過修正草案條文，利用一己之私企圖快速讓六都變成九都，種種暴力行徑都歷歷在目，民進黨政府難道真的想要怎麼做，就怎麼做嗎？

鄭麗文批評，「中國這麼大，也才四個直轄市，我們卻即將有九個直轄市」，台灣不只在防疫、地方政策，連縣市合併都是超前部署、名副其實的超英趕美，蔡政府的荒謬行徑讓人民一個都看不下去。