2兆總預算協商催眠？洪申翰睡覺3分鐘全都錄　幕僚接到電話急提醒

記者蘇晏男／台北報導

立法院民進黨團21日創國會全面改選30年來首例，在院會把2兆元的111年度中央政府總預算案自委員會抽出逕付二讀，被在野黨齊轟。立法院長游錫堃23日下午召開黨團協商，但民進黨立委洪申翰卻在過程中打盹，畫面被立法院直播全程記錄下來。

▲民進黨立委洪申翰23日下午在黨團協商會議上睡覺。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

立法院長游錫堃23日下午召開黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」，並透過立法院「國會頻道」全程直播。從畫面來看，當國民黨團總召費鴻泰下午3時401芬發表完後，捕捉到洪申翰此時已雙手插胸，低頭打盹，待游錫堃說「好，謝謝費總召」時，他立刻稍微抬頭一下。

接著，協商輪到民進黨立委、民進黨團幹事長劉世芳發言，洪申翰先是看了右邊，再往左看了坐在身旁的劉世芳一眼，眼神看似迷濛，脖子稍微往後仰，頭又緩緩低下，不時還微張開眼睛看看狀況，但最終仍止不住睡意。

根據被錄下影片內容，洪申翰幾次頭盹了一下稍微醒來，但喬了喬姿勢，看似進入夢鄉，約3分鐘過後，洪背後的幕僚接到疑似提醒的電話，而向旁邊另外一位女性幕僚指了指洪申翰，接著女性幕僚走過去在洪申翰耳邊講話，洪聽聞後醒來，兩人交頭接耳一番後，洪才沒繼續低頭，不過他還是不時地滑手機、用手撐著頭。

由於協商會議全程有直播，重啟核四公投領銜人黃士修看到後在臉書表示，洪申翰開會睡覺不是第一天的事，當年他當行政院委員，就在開放福島食品的公聽會上睡覺。最後確認會議記錄的時候，養精蓄銳完畢的洪申翰終於開始踴躍發言，然後被我和在場所有人抓包他根本沒在聽才閉嘴。」

黃士修也不忘狠酸，現在洪申翰是立法院委員，人民每年花一千萬元納稅錢，養著他吃香喝辣。「在關鍵的時刻，民主睡著了，申翰也是。」

但其實，在洪申翰睡覺前10分鐘，國民黨立委林為洲也有稍微打盹一下，但情況沒有洪申翰誇張。

▼幕僚接到電話後，向旁邊的女性幕僚指著洪申翰。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）