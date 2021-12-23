民進黨大團結挺竹竹併　正國會立委發聲明籲：2年內修《財劃法》

▲正國會立委近期頻對各種議題發表共同聲明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，總統蔡英文昨（22日）在中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持修法；先前並未參與草案連署的英系要角、民進黨立委陳明文今（23日）透過聲明說，會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法，而正國會立委晚間也發出聲明表示，在推動縣市整併同時，應在兩年內完成《行政區域劃分法》與《財政收支劃分法》的修法工作。

柯建銘日前提出《地方制度法》第四條條文修正草案，獲得49名跨派系民進黨及無黨籍立委支持，但仍有11名黨籍立委未參與連署，分別為民進黨派系湧言會立委王定宇，英系立委王美惠、陳明文、蔡易餘、羅致政，正國會立委陳秀寶、陳歐珀、陳瑩、陳亭妃，和林岱華、林淑芬等人。

針對修法議題，蔡英文昨天在中常會表態，直指新竹縣市合併升格、提升地方政府的治理規模、強化台灣關鍵產業的發展量能，是一個迫切的議題，「這個議題未來還有很多需要一起討論的地方，但既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成，希望所有中常委、立委同仁支持」。

對此，正國會立委今天晚間發表「縣市推動整併升格，台灣整體向上提升」共同聲明，直指在推動縣市整併，以提升台灣整體競爭力的同時，必須達到「均衡國土」、「強化治理」、「深根民主」與「平權縣市」等有利於「台灣國家正常化」的目標。

正國會立委並提出3點建議：第一，兩年內應完成《行政區域劃分法》與《財政收支劃分法》的修法工作，以滿足縣市整併升格的需求；第二，為避免修法過程尚未完備之下所推動的縣市整併升格，造成「窮縣越窮、富都越富」之後果，應訂定「日出條款」；第三，應討論包括「國土整體規劃」、「中央與地方關係」、「行政與立法關係」以及「地方選制改革」等4大層面的體制革新議題。

正國會立委補充，為了加速上述3項主張的推動，正國會將舉辦「縣市整併升格的機會與挑戰」系列論壇，3場論壇的主題分別為「地方選舉制度的精進化」、「財政收支劃分的合理化」與「國土均衡發展的具象化」，期望透過彙整專家學者與公民團體的意見，讓縣市整併與升格的工作更為順暢合理，以帶動未來台灣整體的向上提升。

實際上，這已不是正國會立委第一次針對縣市合併議題發聲，今年10月，民進黨派系正國會立委黃秀芳、陳秀寶、陳亭妃、陳歐珀、陳瑩、余天、吳琪銘、莊競程、蔡適應，以及民進黨立委林岱樺發出聯合聲明，直指國土相連下，牽一髮必動全身，現實上難以僅針對單一縣市的整併進行討論，呼籲應該跳出單一縣市合併框架，整體檢討現行行政區劃。