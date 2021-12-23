《地制法》明拚遞案　柯建銘：竹竹併「非常難選」對林智堅挑戰大

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，盼排入明（24日）院會報告事項，柯建銘今（23日）晚間受訪表示，不要將合併升格窄化成為了一個人、一個黨，實際上，這對他和新竹市長林智堅的挑戰最大，「因為非常難選」，呼籲國民黨不要越雷池一步，希望明天會是很好的平安夜。

柯建銘日前提出《地制法》第四條條文修正草案，把該法第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」，獲得49名跨派系民進黨及無黨籍立委支持，但仍有11名黨籍立委未參與連署。

而身兼民進黨主席的總統蔡英文昨天在中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持《地制法》盡速修法通過。原本未參與連署的英系要角、民進黨立委陳明文今天則透過聲明稱，會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法；正國會立委也透過聯合聲明表示，在推動縣市整併同時，應在兩年內完成《行政區域劃分法》與《財政收支劃分法》的修法工作。

對此，柯建銘今天晚間受訪表示，總統已經出面表態這件事情很重要，有它的急迫性，「大家不要再誤解了」，民進黨內對此事有高度共識，這是國家產業戰略新引擎的議題，不要窄化成為了一個人、一個黨，實際上，「合併升格對我和林智堅的挑戰最大，因為非常難選」。

此外，民進黨團從本周二上午開始，在議場前輪班排隊，確保優先提案權，柯建銘說，這是重大意志的展現，明天上午就會依照甲級動員規格，早上6點在議場門口集合，7點遞案並在議場內開黨團會議，「按照程序，至少要往前走」。

柯建銘也說，這個會期剩兩天院會，預計要通過很多重要法案，包括《就業保險法》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《司法院組織法》等，還有很多福國利民的法案必須處理，「明天是且戰且走、匍匐前進」，國民黨不要想要越雷池半步，應該以對話代替對抗，理性面對每個公共議題，「希望明天會是很好的平安夜」。