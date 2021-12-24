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馬克媽媽冬季必敗：「美式賣場唯一無添加奶精的2合1純拿鐵！」無負擔好喝又方便

▲▼雀巢純拿鐵產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲隨時都能來杯熱拿鐵，就是冬日裡最幸福的事。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

冷冷的冬日裡，無時無刻都想來杯溫暖濃郁的熱拿鐵，最幸福的時刻就是捧著一杯熱拿鐵，穿著厚厚的家居服窩在沙發上看電視，但除了在家喝，喜歡濃郁奶香的拿鐵愛好者，無論走到哪裡，時刻都想來杯香醇拿鐵的心好需要被滿足！像是在難得出現暖陽的日子裡跟朋友一起包袱款款衝一波，露營、登山、輕旅行⋯⋯，臨時想來杯熱拿鐵談何容易？以勵志的健身經歷及趣味生活分享圈粉無數的KOL馬克媽媽就分享了自己身為「拿鐵控」的心情，更開心終於找到可以滿足自己內心任性的好東西，讓粉絲們紛紛表示「今晚就要去買」！

▲▼雀巢,純拿鐵,二合一,紐西蘭奶粉,馬克媽媽。（圖／馬克媽媽提供）

▲馬克媽媽po文表示，少了熱拿鐵的早晨，有種說不上來的淡淡惆悵。（圖／馬克媽媽提供）

馬克媽媽日前於FB粉絲專頁《我愛小馬克》上po文：「身為拿鐵控的我，常在買不到拿鐵的地方會浮現『啊～現在好想喝一杯熱拿鐵呀！』例如像是在森林裡、在海邊、像是在公園裡顧小孩時，或者像是沒有提供拿鐵當早餐的地方過夜，唉⋯⋯（嘆氣）少了熱拿鐵的早晨總有點說不上來的淡淡惆悵感⋯⋯」馬克媽媽超真實的拿鐵控心聲引來粉絲回覆「重乳拿鐵中毒患者+1，之前爬山也是都在想如果有一杯好喝的拿鐵該多好啊」、「我也是每天都要一杯拿鐵，有時候覺得還要出門去買或者自己手沖沒那麼香濃」。

▲▼雀巢,純拿鐵,二合一,紐西蘭奶粉,馬克媽媽。（圖／馬克媽媽提供）

▲「Nescafe雀巢咖啡二合一純拿鐵」全台美式賣場獨賣。（圖／馬克媽媽提供）

同為拿鐵愛好者，馬克媽媽很開心自己終於找到可以滿足內心任性的「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」，她表示先生曾提議過買即沖包，但挑嘴的她都一一回絕，直到在美式賣場看到「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」主打「無添加奶精、「無加糖」、「使用100%紐西蘭奶粉」，讓她決定抱一箱回家！馬克媽媽發現「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」是美式賣場架上唯一使用100%奶粉、無添加奶精的二合一即溶咖啡，香甜濃郁的紐西蘭奶粉，滿足嗜重乳的拿鐵控，且Nescafe使用獨特的咖啡萃取技術完整保留咖啡香氣，更凸顯咖啡香醇氣息。二合一無甜的純拿鐵，更貼近現代人減少攝取糖分的飲食趨勢與需求，是不嗜甜者的好選擇，隨時隨地泡上一杯，堪稱冬日裡的大確幸，享受拿鐵同時不怕增加身體負擔。而香醇濃郁的口感也讓馬克媽媽大讚：「咖啡香氣加上濃郁奶香，沒想到自己沖泡的也能夠那麼好喝！終於滿足我突然想喝一杯熱拿鐵的任性了～（感動擦淚）。」馬克媽媽也特別提醒：「記得用溫熱水沖泡，比較不會破壞奶粉的營養。」

▲▼雀巢純拿鐵產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼悠閒的下午，泡杯熱拿鐵搭配下午茶，幸福感爆棚。

▲▼雀巢純拿鐵產品拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

重乳拿鐵愛好者無法抗拒的「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」在全台美式賣場通路獨家販售，一箱裡面有80包，一天一包就算喝到明年春天都沒問題，且每箱只要629元、每包不到8元的價格就能隨時隨地滿足內心的拿鐵癮、天天療癒你的心。方便攜帶與沖泡的特性，堪稱拿鐵愛好者的冬日救星，就算跟朋友外出或是在辦公室裡、甚至是宅在家懶得出門，都能有大大享受。

▲▼雀巢純拿鐵產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」方便攜帶，一箱80包喝到春天都沒問題。

▲▼雀巢純拿鐵產品拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

不管你是現在才被燒到、尋尋覓覓終於找到可以滿足「隨手來一杯熱拿鐵」的渴望，或是早就入坑喝完一箱準備補貨，都可以用線上購物一鍵送到家，這一季的拿鐵額度就讓「Nescafe雀巢咖啡純拿鐵二合一」全包下！

►等不及了！雀巢咖啡純拿鐵二合一線上購物買起來

►運動穿這件就贏了！

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關鍵字：

雀巢純拿鐵二合一紐西蘭奶粉

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