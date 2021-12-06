雀巢立攝適諾沛大自然禮物　養生飲品受熟齡族喜愛

▲如何選擇天然的食物來均衡攝取是不少熟齡族關心的議題。雀巢立攝適諾沛新配方再升級增加了牛奶蛋白、水蜜桃與四季豆，受到許多民眾青睞。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者蒲世芸／採訪報導

田園生活是許多人退休以後的夢想，可以親手栽種蔬果吃進最天然的食物，享受大自然的美好。但是熟齡族距離退休還有一段時間，如何在家就能吃進田園食物呢？基隆營養師公會理事長林奕岑說，「追求健康自然的民眾，為了補充體力和保持健康，不少人會選擇雀巢立攝適諾沛，它含有天然食物，提供動物、植物的優質蛋白質，多種膳食纖維，並且維生素和礦物質都在裡面；另外它還具有一般市售營養品無法提供、已被證實對於人體有多重好處的能量植化素。」

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▲基隆營養師公會理事長林奕岑表示，雀巢立攝適諾沛符合美國GMP製程，飲用更安心。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

成分採用田園八大食材配方，除了原本的雞肉、蔓越莓、番茄、胡蘿蔔、豌豆外，新配方再升級增加了牛奶蛋白、水蜜桃與四季豆。一瓶喝進完整均衡營養，加上方便飲用，因此成為許多熟齡族喜愛的養生飲品。基隆營養師公會理事長林奕岑補充說，「雀巢立攝適(諾沛)因為嚴選天然食材，更好消化吸收，而且它的食材沒有麩質、無基改，製成過程符合美國GMP製程，選用的金鑽安心瓶包裝，環保且無鐵鏽味，讓民眾營養補充方便又快速。」

▲▼嚴選天然食材更好消化吸收，受到熟齡族喜愛。

嚴選天然食材，透過天然食力讓營養更給力，在營養均衡難以掌握且講求快速飲食的現代社會中，如何選擇健康、安全的營養品，也成為民眾在日常生活中選購的重要關鍵，為自己和家人挑選優質飲品，讓健康得到最好的天然呵護！