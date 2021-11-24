【廣編】雀巢多趣酷思膠囊咖啡「INFINISSIMA Touch顏值機」美型升級上市

圖、文／雀巢提供

疫情改變生活型態，居家時間變長讓人們更重視居住空間佈置及擺設，家電不僅追求功能實用也越來越挑剔外型！雀巢多趣酷思膠囊咖啡機今年新推「INFINISSIMA Touch顏值機」──極簡流暢外型搭配暖色調的時尚象牙白，不僅簡約時尚，更是實用。搭載掀蓋式超大水箱、智能觸控設計，輕鬆打造北歐風溫馨自宅咖啡廳。新機上市同步推出限時體驗活動，12月31日前至內湖IKEA星巴克家享體驗館或雀巢多趣酷思百貨直營櫃參與新機體驗，即有機會獲得INFINISSIMA Touch顏值機等限量好禮。

在家享受自己的星巴克 20種膠囊口味滿足全家人味蕾

雀巢多趣酷思咖啡膠囊嚴選優質咖啡豆，研磨後立即填入獨立膠囊包裝，隔絕空氣和陽光，確保杯杯保存新鮮研磨風味。超過20種膠囊口味更能符合全家不同年齡層的挑剔味蕾，包括星巴克咖啡館的經典風味，不論是星巴克美式咖啡、拿鐵、焦糖瑪奇朵，或近日上架引爆瘋搶的太妃核果風味拿鐵，均使用與星巴克門市相同的100%阿拉比卡咖啡豆製成，在家就能享受自己的星巴克。

限時限地快閃活動 鐵粉搶先享好禮！

即日起至12月31日，消費者只要到內湖IKEA星巴克家享體驗館、雀巢多趣酷思百貨直營櫃完成新機體驗與試飲活動，並與INFINISSIMA Touch顏值機合照，至雀巢Facebook官方粉絲專頁指定貼文上傳及分享，就有機會獲得雀巢INFINISSIMA Touch顏值機、星巴克馬克杯等限量好禮，活動詳情請見雀巢多趣酷思臉書官方粉絲團。另外，雀巢多趣酷思暖心提供限定通路優惠，12/2起在新竹巨城百貨雀巢多趣酷思直營櫃購買INFINISSIMA Touch顏值機組合享有七折優惠；12/10起搭配電商平台MOMO、PChome的雙12活動，INFINISSIMA Touch顏值機享九折優惠。現在至LINE官方帳號搜尋「雀巢多趣酷思膠囊咖啡機」，加入好友及綁定會員還可享100元購物金、集點換咖啡、註冊咖啡機享兩年保固！

