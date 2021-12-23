蔡英文力推竹竹升格　楊文科留言怒嗆「真的有這麼急嗎？」

▲新竹縣長楊文科、新竹市長林智堅。（合成圖／記者謝婷婷、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

新竹縣市合併升格引發熱議，身兼民進黨主席的總統蔡英文22日在民進黨中常會拜託中常委及立委同仁支持「大新竹」合併升格，並讓「地方制度法」順利修法通過。對此，新竹縣長楊文科昨晚到蔡英文臉書留言痛批，真的有這麼急嗎？難道新竹縣民是二等公民？

蔡英文於中常會上說明大新竹升格的重要意義，強調新竹縣市作為台灣科技重鎮，合併升格提升地方政府的治理規模跟量能，強化台灣關鍵產業的發展，這個是一個滿迫切的問題。

楊文科表示，新竹縣市合併升格為第七都直轄市，真的有這麼急嗎？台灣所有縣市合併升格，都是凝聚民意共識後，採取由下而上的方式進行，即便新北市及桃園市獨立升格，也是採取由下而上，經議會通過後，並適用數年準直轄市的過渡，才升格為直轄市。

楊文科批評，新竹縣市合併升格，為何不能凝聚共識後進行？為何不能比照由下而上的民主升格方式進行？為何一定要用強渡關山、由上而下的強迫手段進行？為何新竹縣市不能和其他直轄市一樣，適用相同的民主升格方式呢？「難道我們新竹縣市民眾是二等公民嗎？」

▲楊文科留言嗆蔡英文。（圖／翻攝臉書）



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