國民黨其實沒罷審？　蔡壁如批民進黨「民主暴力」：閹割立委權力

▲黃暐瀚專訪蔡壁如「逕付二讀，多數暴力」。（圖／翻攝POP YouTube）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立院黨團日前挾人數優勢，將中華民國111年度公務預算全案逕付二讀，引起在野黨不滿。民眾黨立委蔡壁如23日接受資深媒體人黃暐瀚專訪時表示，國民黨事實上一直都在審預算，這次是因為國民黨認為民進黨動用太多國家預算去宣傳公投，才審的較慢，過去也沒有強迫要準時審完預算，這次民進黨突然的臨時提案「我覺得這是一個民主暴力」。

針對民進黨逕付二讀，蔡壁如表示，「民進黨對外說是國民黨罷審，我們來看到底有沒有罷審這件事」。她指出，當時在公投的時候，因為國民黨認為他們動用太多國家的預算，拿公務預算去宣傳公投，要他們做說明，他們不說明，國民黨就說那預算就慢點審，那其實有沒有罷審，你看這個數據（各委員會審查進度表格），事實上是一直都在審的。

針對民進黨逕付二讀是為了要準時審完的說法，蔡壁如批評，過去二十年，也從來沒有準時過，我們當然是希望他準時，但今天這件事情是說，整個民進黨團就突然丟了一個臨時提案，閹割了所有立委的審預算的權力，「這個我們當然是要譴責他，我覺得這是一個民主暴力」。

針對總統蔡英文支持大新竹合併升格的議題，蔡壁如表示，「我覺得她很倉促，或是為了一個人一時的選舉做這樣的決定」，國土規劃當時也吵很久「升格之後真的有變成一個國際的城市嗎？真的有帶動周邊鄉鎮的繁榮嗎？這個當然要去思考的」。她批評，「當時說好的，23年沒有改的財政收支劃分法」，已經從一都兩都變成五都六都了，我們的財劃法還不去修，「每個人都說那我也升格直轄市，恐怕是醉翁之意不在升格」。