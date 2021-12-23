蔡英文助攻促《地制法》修法　陳明文態度軟化：會尊重且支持

▲立法委員陳明文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，總統蔡英文昨（22日）在中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持地方制度法盡速修法通過；對此，先前並未參與草案連署的英系要角、民進黨立委陳明文今（23日）透過聲明說，會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法。

柯建銘日前提出《地方制度法》第四條條文修正草案，獲得49名跨派系民進黨及無黨籍立委支持，但仍有11名黨籍立委未參與連署，分別為民進黨派系湧言會立委王定宇，英系立委王美惠、陳明文、蔡易餘、羅致政，正國會立委陳秀寶、陳歐珀、陳瑩、陳亭妃，和林岱華、林淑芬等人。

針對修法議題，蔡英文昨天在中常會表態，直指新竹縣市合併升格、提升地方政府的治理規模、強化台灣關鍵產業的發展量能，是一個迫切的議題，「這個議題未來還有很多需要一起討論的地方，但既然已經發動修法，就必須讓修法順利完成，希望所有中常委、立委同仁支持」。

對此，日前曾公開呼籲應由行政院提版本的陳明文今天下午發表聲明指，蔡英文昨天在中常會特別提到「縣市平權」的議題，總統承諾會縮小直轄市與非直轄市間的差距，感謝蔡英文看到嘉義縣的問題，為落實蔡英文的「縣市平權」，他會尊重且支持新竹縣市合併相關的修法。