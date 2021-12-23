預約下一個十年　「愛的關東煮-夜光天使」關懷送暖

▲由雲林縣蔡岳儒議員發起的「愛的關東煮-夜光天使關懷行動」，今年已經邁入第十年，不同以往的是送上麥當勞，為雲林縣夜光天使班愛心巡迴寒冬送暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林縣蔡岳儒議員發起的「愛的關東煮-夜光天使關懷行動」，今年已經邁入第十年，不同以往的是送上麥當勞，為雲林縣夜光天使班愛心巡迴寒冬送暖，即使今年在疫情的影響下，仍持續把愛與溫暖的感覺送到小天使們手上。

「預約下一個十年，關懷夜光天使學童活動」，分送溫暖給夜光天使學生，由國際同濟會台灣總會指導，國際同濟會雲林區主辦，北港國際同濟會承辦，港同濟會會長鄭加裕表示，當初只有針對北港區，現在則是由國際同濟會雲林區主辦，我們將這個活動擴展到整個雲林縣。這個活動今年已經邁入第10年，我們預計服務約60個學校及團體，1200位學童。在此，我們也要呼籲其他熱心團體一同出錢出力，一起來做公益，希望能結合更多資源，服務更多的人。」

雲林縣議員蔡岳儒表示，感謝北港同濟會與各屆社會善心人士的支持，今年因疫情因素，避免人潮進入學校煮關東煮，改由麥當勞兒童餐之餐點替代關東煮，不僅能維護小天使的健康安全，這份溫暖依舊不變，十年光陰如梭，希望能將這善的循環持續下去，也繼續讓愛傳下去。

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