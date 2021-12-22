大型養雞場臭味+6排汙擾民　雲林30鄉親按鈴告農業處長吳芳銘

▲雲林水林鄉山腳村社區居民約30位鄉親今日請出神明前往雲林地檢署，按鈴提造農業處長吳芳銘等人違背職務、圖利財團。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林水林鄉山腳村社區居民今（22）日因不滿鄰近之大型養雞場臭味、排汙影響居民生活品質，社區發展協會理事長吳英貴與約30位鄉親請出神明前往雲林地檢署，指控針對居民提出該養雞場多項違規事項，要求縣府農業處撤照，農業處卻置之不理，無奈只好按鈴提告農業處長吳芳銘等人違背職務、圖利財團。

約30多位尖山腳社區居民上午在雲林縣議員廖郁賢陪同下，穿著「官逼民反」、高舉「圖利財團、違背職務」等標語前往雲林地檢署提告農業處長吳芳銘、副處長蔡耿宇、畜牧科長謝詠丞等3人。縣議員廖郁賢表示，一年多前即接到投訴，該養雞場完全未依法申請搭建排水系統、亦未申請自來水，相關設施未申請的狀況下縣政府竟然核准過關，有許多證據可證明縣府有行政疏失。

▲尖山腳社區發展協會理事長吳英貴說，居民發現養雞場沒做搭排，2座雞場只有一場申請自來水，且申請時為零排放，卻被居民發現7月間就偷排廢水。（圖／記者蔡佩旻攝）



尖山腳社區發展協會理事長吳英貴說，居民發現養雞場沒做搭排，2座雞場只有一場申請自來水，且申請時為零排放，卻被居民發現7月間就偷排廢水，另外養雞場內還有違建等設施，居民向農業處反應，要求撤除畜牧登記維護居住權益。吳英貴指出，農業處於去年就接獲民眾檢舉違規，卻置之不理，顯然有違背職務圖利業者之嫌，希望透過司法還給居民公道。

▲縣議員廖郁賢（右一）陪同村民按鈴申告，並指出，一年多前即接到投訴，有許多證據可證明縣府有行政疏失。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此雲林縣政府農業處提出四點聲明：1.本案前經行政院農業委員會駁回協會及居民訴願，及次經高等行政法院判決協會及居民敗訴，目前仍在最高行政法院爭訟中。2.協會及居民所反映水權等部分，亦於110年11月23日向最高行政法院陳報行政訴訟理由狀在案。3.另檢舉部分，已由權責機關環保局及行政院農業委員會農田水利署雲林管理處依權責查處。4.本府尊重協會及居民表達的權益，尊重司法裁判結果，將依後續判決結果依法辦理。

▲大型養雞場臭味、排汙影響生活品質，水林鄉山腳村社區居民對遭漠視深感無奈。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，養雞場自從設立後農業處依法作核發，民眾有疑慮的部分已經有向農委會提出訴願遭駁回，之後他們也向高等行政法院提出行政訴訟也被駁回，目前這一案已經上訴到最高行政法院，目前還在上訴審理中。

▲蔡耿宇指出，現況就是依相關法令法辦理核發，針對民眾陳情或告發相關違規的部分也有請環保局等相關單位作查處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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