鹿港黃家「金銀聽」古墓青斗石遭竊　雲林2男賠6萬換緩刑

▲彰化鹿港警方找到被盜的5片青斗石。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

雲林斗六市古物商人楊男，知悉青斗石價值不斐，7月初夥同呂姓男子，前往鹿港知名的「八景十二勝」黃家「金銀廳」，偷竊黃禮永古墓的墓肩及墓手石雕，被檢方依加重竊盜罪嫌提起公訴，彰化地院審結，2人已賠償6萬元與被害家屬達成調解，分別被判8月、6月有期徒刑，可易科罰金。緩刑2年。

楊男、呂男均是雲林斗六人，楊從事古物商人，透過上網查詢，查到青斗石頗有價值，找來呂姓男子於7月初開貨車前往黃家古墓，竊走墓肩及墓手石雕。由於古物脫手不易，楊男遂將贓物藏起，再尋找買家賣出，但東西還沒賣掉，警方便找上門。

▲彰化鹿港金銀廳古墓被盜。（圖／ETtoday資料照）

警方7月27日上午至雲林縣執行盜墓案拘提及搜索，於斗六市查獲呂及楊，並帶同楊嫌至其置放贓物處所，起獲遭竊盜5塊青斗石雕，並查扣其犯案時帽子、鞋子及作案工具等物，將2人移送地檢偵辦。

彰化地方法官審酌，楊、呂犯後坦承犯行，應能知所警惕，將2人依犯攜帶凶器竊盜罪，楊男共二罪，各處有期徒刑6月，應執行有期徒刑8月，可易科罰金，緩刑2年；呂男則處有期徒刑6月，如易科罰金，緩刑年，並沒收扣案的鐵橇、鐵鎚、鑿子、螺絲起子。