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雪季來臨！武嶺雪鍵業積極備戰　「甲地裝乙地拆」5星級服務

▲▼實地操作拆裝雪鍊，技術交流，合歡派出所等相關單位前來觀摩學習，應付突如其來的臨時狀況。（圖／新城分局提供，下同）

實地操作拆裝雪鍊，技術交流，合歡派出所等相關單位前來觀摩學習，應付突如其來的臨時狀況。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

冬至到，雪季來，位在高海拔的合歡山雪鍊業者們22日齊聚大禹嶺，召開「合歡山雪鍊專業人員培訓及協調會」，彼此見面認識，並研擬協調武嶺東西兩端雪鍊業的合作機制，也邀請了合歡派出所員警列席參加，希望取得警民彼此間的共識，在雪季來臨之前，事先做好各項籌備工作，期能達到遊客盡興，業者利市，取得雙贏的局面。

有鑑於今年年初瑞雪來臨極厚，靠近武嶺東側的「大禹嶺雪鍊團隊」未雨稠繆，在教官蘇祺昌的號召下，來自合歡山週邊的大禹嶺、南投竹山、台中龍井、新社、雲林北港、元長等20餘位雪鍊業者齊聚大禹嶺，彼此好久不見的隊員們再度重逢，大家噓寒問暖，重申服務機制，並實地操作拆裝雪鍊，技術交流，就連合歡派出所、保七九大隊合歡小隊、林務局關原護管所、太魯閣工務段慈恩站也派員前來觀摩學習裝卸雪鍊技術，以備在雪季中應付突如其來的臨時狀況。

▲▼實地操作拆裝雪鍊，技術交流，合歡派出所等相關單位前來觀摩學習，應付突如其來的臨時狀況。（圖／新城分局提供，下同）

由於近年國人休閒出遊觀念興起，加上合歡山為國內唯一可駕車免登山跋涉到達的賞雪區，所以成為國人在凜冬之際造訪的熱門景點，而進入雪區必備的雪鍊裝設業也隨之應運而生，因初期哄抬工資、坐地起價等亂象屢遭人詬病，所以新城警分局自2000年起，每年召集業者召開協調會，請諸業者自約自律，並取得「保障合法」、「取締非法」的共識，近年已展現非常良好的表現及口碑。

合歡派出所所長林福長指出，由於合歡山賞雪區以武嶺為界，武嶺以西為南投的昆陽、翠峰、霧社等地業者承攬，武嶺以東則以花蓮的小風口、大禹嶺、關原等地業者負責，兩地業者互不侵犯，但近年消費保護意識抬頭，遊客也開始注重售後服務，兩地業者經過多年的磨合，也逐漸共築起「甲地裝乙地拆」的配套措施，以尋求合作雙贏的模式。

▲▼實地操作拆裝雪鍊，技術交流，合歡派出所等相關單位前來觀摩學習，應付突如其來的臨時狀況。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼今年首波瑞雪時，許多毫無準備的遊客受困，幸好雪鍊業者趕往營救，幫遊客加裝雪鏈脫困。

由於花蓮端業者近年自主性成立「穿著制式背心」、「佩戴工作者姓名之服務證」、「排表輪班」、「公告價格」等系統化營運模式，即時、親切且公道的服務深獲遊客讚賞，為此，來自南投、台中的10餘位雪鍊業者今日慕名前來大禹嶺取經，除建立聯繫機制，約定售後服務之互助事項外，業者並下場拆卸雪鍊，彼此交流實作技術，另有關於「水晶宮」這段客源大餅的灰色地段，在本次協調會也取得「東西兩端輪流服務」的共識，將可杜絕往年搶客的不良觀感。

▲▼實地操作拆裝雪鍊，技術交流，合歡派出所等相關單位前來觀摩學習，應付突如其來的臨時狀況。（圖／新城分局提供，下同）

所長林福長表示，本次協調會也將跑單的業者整合進來，可說是最成功之處，也因全球鋼價上漲近60％的因素，雪鍊業者也因應調整雪鏈之價錢，但這些雪鍊款式皆有明訂公告可供查詢，警方除宣導哄抬物價可能涉及之法令與罰責外，也再次強調「講求秩序、禮貌服務」的重要性，希望雪鍊業也能達到5星級的評價。

林福長指出，今年1月8日降下首波瑞雪時，許多毫無準備的遊客措手不及，被困在落鷹山莊、小風口下方的陡坡無法爬上，幸好有這群雪鍊業者趕往營救，幫受困遊客加裝雪鏈及拖吊上坡，也因為低廉的價格及精湛的技術都能讓遊客接受，加上各業者自律不搶單的互讓態度，受到外來遊客一致地稱讚，警方指出，雪季即將開始，希望在雪鍊業者的幫助下，所有前來合歡山賞雪的遊客都能高興出遊，平安回家。

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