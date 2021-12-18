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不畏疫情服務累計6千小時　花蓮表揚16名觀光志工大使

▲花蓮縣政府辦理「110年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府辦理「110年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府15日晚間辦理「110年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」，頒贈勳章給16位志工幹部，表揚大使們在嚴峻疫情期間支援各項觀光活動的辛勞。

擔任觀光大使大隊長的縣議員徐雪玉代表感謝觀光大使志工年度全隊服勤累積近6000小時，表揚志工服務的辛勞，並盼未來能持續與志工們並肩前行，為花蓮觀光注入活力。

觀光大使志願服務的性質與多數其他志工不同，多為機動性較強的觀光性質活動支援，今年更是不畏疫情，辛勞協助東大門夜市的防疫工作，以及支援協助太平洋觀光節、本縣燈會、溫泉季、紅面鴨歡樂派對盒等大型觀光活動，服勤時數累積實屬不易，為表達感謝觀光大使多年的竭力付出，縣府今年特別精心設計觀光大使專屬獎章頒發予志工幹部及服務表現績優志工。

▲花蓮縣政府辦理「110年度觀光大使志工服務隊志願服務會報暨表揚大會」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

頒贈勳章給16位志工幹部，表揚在嚴峻疫情期間支援各項觀光活動的辛勞。

大隊長徐雪玉議員表示，非常感謝每一位觀光大使不辭辛勞的付出及奉獻，一年當中無論平日、假日，在縣內各項大小型觀光活動中，皆可看到志工服務民眾的身影，更感謝志工們支援東大門夜市防疫工作，在疫情嚴峻時刻更見志工伙伴們的溫馨協助與付出，彰顯花蓮的美好及溫暖。

會中志工們特別精心準備的精采舞蹈表演，展現出熱情活力、高度凝聚力及向心力，觀光大使隊長賴興岳針對過去值勤進行隊務檢討，並進一步報告明年度培訓活動規劃及活動服務規劃。

賴興岳表示，觀光大使志工多為公教與工商界退休人士，退休後致力於奉獻社會大眾，為花蓮觀光盡一份心力，共同打造花蓮幸福城市。

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