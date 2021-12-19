把垃圾帶下山！　山林垃圾恐成「火三角」引浩劫

▲合歡山翠峰地區邊坡日前慘遭火燒山、面積廣達7公頃（下同）。（圖／資料照片，「tw.luoyin旅行客影像」工作室提供）

記者高堂堯／南投報導

中部冬季乾燥少雨，近期發生多起森林火燒事件，如合歡山翠峰路段9日的山林火警，沖天烈焰燒毀7公頃林地，中橫便道11日也傳出森林火警，森林護管員冒險攀岩、處理殘火，相關新聞影像都令人怵目驚心；玉山國家公園管理處特別提醒民眾，進入山林切勿任意焚火或丟棄垃圾，以免形成「火三角」而引發森林火災。

玉管處指出，遺留在山裡的垃圾可能會變成森林大火的燃料，若有人在營地附近生火，就可能集成可燃物、氧氣等助燃物、溫度達燃點等「火三角」而導致火災，呼籲山友爬山時，將自己製造的垃圾包好帶下山，避免變成引火的燃料，同時也讓野生動物不會誤食，造成生病、甚至死亡。

此外，玉管處提醒隨時留意帶入野地的火源：除了國家公園區內嚴禁營火外，使用炊具爐頭時，應謹慎挑選於岩石或裸露土面上，切勿在山屋床板上或松針落葉上炊煮。

玉管處表示，森林是涵養萬物的綠色寶庫，但一場林火往往讓樹木難以重生，動物也無以為家，山林也須歷經數十年休養生息，才得以恢復朝氣，敬請入園的遊客及山友響應、落實森林防火措施，共同保護園區珍貴的生態環境。



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