週末冷氣團來襲！2千公尺高山降雪機率高　合歡山、玉山有望迎雪

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今天（12/20）11時最新資訊，氣象局修正預報單，將週末（12/25）聖誕節當天大陸冷氣團來襲新增為「或強烈大陸冷氣團南下」，下週日（12/26）持續受強冷空氣影響，迎風面北部、東北部2000公尺以上高山包括雪山、合歡山、甚至太平山都有些許機會迎來降雪。

▲氣象局表示，週末受冷空氣影響北部至東北部2000公尺以上高山有機會出現降雪。示意圖。（圖／氣象局提供）



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中央氣象局預報員趙竑表示，氣象局調整預報，週末南下的冷空氣上看「強烈大陸冷氣團」等級，代表台北市區也有機會出現12度低溫。預計最低溫可能出現在下週一清晨，西半部低溫下探12至14度，沿海空曠地區、近山區不排除出現10度低溫。

趙竑表示，下一波冷空氣影響週末至下週日高山降雪機率最高，迎風面北部、東北部2000公尺以上高山有降雪機會，雪山、合歡山降雪機率較高，甚至太平山也有些許降雪機率，只要水氣和低溫搭配，民眾都有機會目睹銀白美景。其他地區3000公尺以上高山，包括玉山等也有機會迎來降雪。

實際檢索氣象局一週溫度曲線，南投合歡山、玉山群峰週六晚間均顯示「短暫雨或雪」，台中南湖大山、苗栗大霸尖山以及登山客喜歡挑戰的花蓮奇萊主峰都顯示週六有降雪機會。趙竑也提醒，屆時即便高山沒有降雪，也容易因低溫導致路面結冰，民眾若要上山務必留意安全。

▲週末冷氣團來襲合歡山也有機會出現降雪。（圖／翻攝自中央氣象局）