合歡山連3車「顧路」！水箱過熱險爆缸　警頂酷寒奔走解圍

▲合歡派出所員警深夜出勤，協助加水箱水降溫及安排拖吊車拖車進場維修。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

本來容易發生在暑假炎熱期間的車輛水箱沒水、引擎過熱的拋錨情形，這幾天在酷寒的合歡山上一連串上演，幸好合歡派出所員警在寒冷的冬夜中出動救援，連續協助救多名遊客脫困，獲得由衷感激。

來自台中市的林姓登山客日前前往羊頭山爬山，返程時駕著老車行經大禹嶺，在連續爬坡時發生了引擎過熱的問題，林男遂趕緊將車停在路邊休息散熱，由於該處位於海拔2600公尺高的高山上，夜間只剩6度而已，林男等候車輛引擎散熱時，已被凍得全身發抖，不得已只好打電話報警求助。

合歡派出所獲報後，由警員呂小平帶著礦泉水及水箱精前往救援，到場確認車況後，立即加了等量的水箱精及礦泉水，果然讓林男車輛一發即動，順利離開高山回到台中老家。

其實並非每輛拋錨車輛均是如此單純，隔天晚上來自南投竹山的古姓夫妻亦來到大禹嶺爬坡，由於車輛最初發生過熱狀況時，竟逕自拔開水箱壓力蓋，導致水箱內之殘水及水箱精向上噴濺，幸好古男躲得快而未遭灼傷，但灼熱之水滴疑因淋濺滲入引擎室內，造成機件嚴重損害，雖經警員呂小平加水之後，仍無法順利排檔前行，最終只能由呂員代為電話聯繫埔里地區之拖吊車前來拖吊。

第3晚，來自台中的方姓夫妻則是水箱嚴重缺水，過熱的溫度將水箱直接燒裂，警員呂小平到場後，就只能代為通知埔里拖吊車前來拖吊一途，惟因需等候2小時之久，呂員遂將方姓夫妻，載回派出所安置，並提供熱水及泡麵予以解飢及驅寒，待拖吊車到場後，再將方姓夫妻送回拋錨現場，由拖吊車連人帶車載回埔里待修。

警員呂小平能視狀況分別提供適當的解困方式，並不會施以超出能力範圍之強迫維修，以確保受困者的權益，離去前，呂員也叮嚀事後一定要去保養廠徹底檢修水箱問題，以防微杜漸，而這3組受困的林姓登山客、古姓夫妻、方姓夫妻脫困後頻對員警呂小平道謝，對呂員專業及熱忱和藹的服務態度深表感激，表示將來再度來到合歡山時將順道前來合歡所親自登門答謝。

新城分局長林育旺指出，從各地前來合歡山旅遊的遊客都會遇到相同的問題，那就是必定歷經「長途跋涉」，如果出發前輕忽「五油三水」的重要性，屆時可能將付出不成比例的昂貴代價，而且在這凜冬的合歡山上因拋錨受困時，則可能會衍生受凍或失溫的危險，鄭重呼籲請遊客要前來長距離、高海拔的合歡山旅遊時，請一定要先檢查車輛的變速箱油、引擎機油、剎車油、動力方向機油、汽油、水箱水、電瓶水、雨刷水是否足量？安心上路，安全返家。