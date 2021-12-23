酒醉男太無聊路邊縱火交通錐也燒　民眾目睹還掰在救火

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名曾姓男子(39歲)因酒醉無聊竟在大馬路邊燒垃圾，所幸被路過的江姓民眾目睹，警方獲報到場後，除立刻通知消防人員前來撲滅火勢外，也將涉嫌縱火的曾男帶回派出所調查，但他卻掰說自己是在救火不是在放火」，但警方調閱監視器畫面發現火災當下，只見他一人身影，訊後依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼高雄一名曾姓男子酒後因無聊竟在大馬路旁燃燒垃圾跟交通錐。（圖／記者吳世龍翻攝）

今早(23日)凌晨民眾看到有人在變電箱旁縱火PO網後引發討論，小港分局漢民派出所於凌晨近1點時，接獲民眾報案指出，位在小港區沿海一路近康莊路口的某汽車修護廠前，有民眾疑似在燒東西。

警方到場了解時，現場一名目擊者江姓男子向警方表示，曾姓男子疑似酒醉無聊，竟點燃路邊的垃圾堆後，還將交通錐放入其中燃燒。警方立刻通報消防隊至現場將火勢撲滅，並將曾男帶回派出所。

警方對曾男施以酒測，測得酒測值達0.88，但曾男向警方表示，自己下班後到超商喝2瓶啤酒而已，還強調他不是縱火的人，當時他將交通錐丟入是為了救火。但警方調閱監視器畫面卻發現，火災現場只見曾男一人身影，訊後將依公共危險罪嫌偵辦。

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