永和警匪對峙！通緝犯「掛窗外躲警」雙腳懸空　屋內藏滿槍枝子彈

記者陳以昇、陳雕文、游宗樺、林昱萱／新北報導

新北市永和區23日發生一起警匪追逐槍案，而警方現已逮補3男1女嫌犯。初步清查，現場為槍枝改造工廠，警方於屋內起獲6把槍枝，且全部都已經上膛，而當警方破門時，主嫌手放口袋作勢要開槍，警方立即出言勸阻，後來主嫌趁隙逃到窗外，隨後遭警方開槍擊中左大腿，至於其餘犯嫌則在破門時就被警方壓制。

▲陳嫌企圖通過窗戶逃跑。（圖／翻攝記者爆料網）

這起事件發生在23日上午，當時警方和陳嫌等人對峙，現場傳出陣陣槍響，引發附近居民驚嚇。據悉，此次警匪對峙案件主嫌為46歲通緝犯陳志明，其3月朝警方開槍後未到案，而遭警方通緝，直到今早發生警匪追逐，陳嫌逃至公寓屋簷與警方對峙，警方一連開了11槍將犯嫌制伏。

▲屋內起出6把已經上膛的改造槍枝。（圖／記者陳雕文攝，下同）

此外，從畫面中可見，陳嫌為了躲避警方，甚至一度從窗戶逃跑，整個人懸掛在窗戶上，看上去相當危險，而警方將陳嫌等人逮捕後，於屋內起出6把已經上膛的槍枝，並發現大量現金、子彈，還有諸多改造槍枝所用的工具。

另外，經初步了解，陳嫌疑似本決定與警方一決死戰，但仍遭到警方開槍擊中左大腿，目前陳嫌已送醫救治，並無大礙，而至於詳細案情仍待警方深入調查釐清。