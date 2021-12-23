挖土機輾碎「百萬劑AZ疫苗」！　奈及利亞銷毀畫面曝　網心疼：浪費

▲奈及利亞衛生當局派出挖土機銷毀上百萬劑疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

奈及利亞新冠疫苗接種率低，近日有大批的AZ疫苗更因過期遭到報廢。該國22日正式銷毀100多萬劑的過期疫苗，只見貨車一箱一箱地將AZ疫苗載到垃圾場，隨後再由挖土機輾壓破壞，如今畫面曝光，引發外界關注。事實上，多數非洲國家都面臨接種意願低下與難以普及施打的問題，因此專家也擔憂，疫苗覆蓋率低的地區恐將出現新變異株。

根據《路透社》報導，奈及利亞是非洲人口最多的國家，超過2億人，目前累計確診22萬例、死亡近3000例。根據世界衛生組織的數據，截至12月19日，奈及利亞累計接種劑數已經超過1297萬劑。不過如今卻傳出，該國有高達100多萬劑的AZ疫苗因為無法在過期前施打完畢，因此遭到報廢。

▲▼疫苗銷毀後直接被埋入垃圾場內。（圖／路透）



相關單位22日將大批的過期疫苗載到垃圾場，並在各衛生官員與記者的見證下，讓挖土機碾碎一箱一箱的疫苗。奈及利亞國家初級衛生保健發展署官員表示，非洲大陸的疫苗一度短缺，因此他們才會接受這些由富裕國家捐贈的疫苗，即使他們知道這些疫苗的有效期限非常短。

他同時強調，銷毀過期疫苗是為了遵守在疫苗政策上，對民眾保持「透明公開」的承諾。奈及利亞衛生部長則是跳出來表示，未來該國將拒絕再接受有效期限過短的疫苗。

儘管奈及利亞當局一再表示，是因為富裕國家捐贈的疫苗有效期限太短，才會導致有大量疫苗無法在過期前消耗完畢，然而事實上，當地民眾對疫苗的接種意願低，且政府人力無法確實普及接種也是導致疫苗打不完的原因之一。

另一方面，專家則提出擔憂稱，疫苗接種率過低且傳染率高的地區，不只會導致當地確診數上升且與死亡率提高，還有可能因此出現像是Omicron這類的新變異株，唯有讓全球都提高疫苗接種率，才是真正的解決辦法。

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