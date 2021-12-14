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喝了酒還幫老公當代駕　豬隊友這個動作讓兩人都GG了

▲▼高雄一名尤姓婦人在家喝酒後，還外出當老公的代駕，不料遭警盤查時酒測值超標，當場依公共危險現行犯逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄一名尤姓婦人在家喝酒後，還外出當老公的代駕，不料遭警盤查時酒測值超標，當場依公共危險現行犯逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名尤姓婦人日前在家小酌二杯威士忌後，突然接獲丈夫找她代駕，兩人騎車回家途中，丈夫因未戴安全帽遭警方盤查，員警發現尤婦身上散發出濃濃的酒味，經酒測後果然超標，當場依公共危險現行犯逮捕，尤婦傻眼直呼：「我有夠衰！」

苓雅分局凱旋路派出所員警於13日晚上8時30分，巡邏行經福德三路與河北路口時，發現一輛機車後座乘客未戴安全帽，立刻上前攔停盤查。經查身分後發現騎車的是妻子尤姓女子(36歲)，而後座則是丈夫黃姓男子，正當員警準備開沒戴安全帽罰單時，卻聞到尤婦全身散發濃濃的酒味，立刻對她實施呼氣酒測，結果酒測值高達0.47毫克，當場依公共危險現行犯逮捕。

▲▼高雄一名尤姓婦人在家喝酒後，還外出當老公的代駕，不料遭警盤查時酒測值超標，當場依公共危險現行犯逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

尤婦一臉無奈的表示，2小時前確實喝了2杯威士忌，原本要休息的，卻突然接到丈夫找她代駕，心想沒有喝很多便答應，哪知道會遭警攔檢盤查，直呼「我有夠衰！」，而尤婦的丈夫見妻子酒駕遭逮捕，懊惱地說早知道她喝酒就不找她代駕了。

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