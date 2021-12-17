拿3本存摺要衝銀行！兒驚覺媽媽電話狂佔線　急扣警救回1400萬

記者吳世龍／高雄報導

高雄旗山區一名吳姓婦人(53歲)，日前不慎落入詐騙圈套老梗，遭假冒檢警來電，誆稱她的銀行帳戶涉及違法洗錢，需交由警察監管帳戶，並要求交付保管名下的1400萬存款，所幸被吳婦兒子發現有異，及時通報警方協助，成功攔阻詐騙，順利保住婦人的畢生積蓄。

▲▼高雄旗山區一名吳姓婦人日前落入詐騙圈套，好在兒子機警報警求助，成功保住辛苦母親存下的1400萬積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

旗山分局建國派出所14日下午4點半左右，接獲吳婦的兒子報案指出，母親曾來電告知他說，約2點多左右有接獲一通檢警來電，告知她的帳戶遭人盜用，並涉及違法洗錢需交由警察監管帳戶，接著便匆忙掛電話。吳婦兒子驚覺有異，立刻回撥打電話連繫母親，卻是一直無法接通，他擔心母親遭人詐騙，於是報警請求協助。

警方獲報抵達吳婦家中，發現她手拿3本存摺、印章等物，正準備外出領款，當下遭到員警攔阻，這時一臉惶恐的吳婦還說：「檢察官說我牽涉洗錢案，要我領錢出來監管！」。

經警方了解，原來詐騙集團以假冒臺北市警方名義致電吳婦，稱銀行帳戶遭人盜用，如不配合調查，將觸法並入監服刑，更以「偵查不公開」為由要她不能向旁人透露，為了要取信吳婦，集團還冒用臺北地檢署檢察官名義，以通訊軟體LINE發送假公文，表明需監管吳婦名下財產帳戶，調查資金來源。

▲詐騙集團冒用臺北地檢署檢察官名義，以通訊軟體LINE發送假公文，表明需監管吳婦名下財產帳戶，調查資金來源。（圖／記者吳世龍翻攝）

吳婦接完電話不疑有他，依照詐騙集團指示，將網路銀行帳號及密碼全部告訴對方，並準備將名下1400萬的存款、存摺、印章、信用卡及提款卡交付保管，但就當吳婦說出「檢察官」、「監管帳戶」時，在場員警馬上告訴她說，這就是一起「假檢警」的詐騙老梗，並不斷耐心勸說下，才讓吳婦恍然大悟，了解自己是落入詐騙圈套，頻頻向員警致謝，替她保住辛苦存下的積蓄。

【更多新聞】

無聊惡賊！偷藥品還在地面留「幹XX」 被逮瞎掰感冒心情不好

喝了酒還幫老公當代駕 豬隊友這個動作讓兩人都GG了

他酒後沒騎車只牽也不行 這個原因讓警察將他移送法辦

買20靈骨塔只要200萬！ 「買下去絕不賠」婦畢生積蓄險遭騙