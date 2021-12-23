張綱維再赴政院陳情　扯阿羅哈客運先例！要求交通部助遠航復飛

▲遠東航空董事長張綱維（右二）今天再到行政院前陳情。（圖／遠航提供）

記者許維寧／台北報導

遠東航空於2019年底無預警停飛，後由民航局依法撤照，但遠航董座張綱維主張民航局撤照屬違法，日前喊話要求民航局出面和解，否則將提出50億國賠。今天（12/23）張綱維與遠航自救會再赴行政院陳情，希望交通部比照扶持阿羅哈客運的方式比照辦理拯救遠航。

張綱維今天協同員工自救會到行政院遞出復照陳情。張綱維說，日前交通部伸援阿羅哈客運公司，遠航的主管機關同樣是交通部，希望交通部不要「雙重標準」，籲請行政院院長蘇貞昌指示交通部，經由協商與遠航和解予以復照，沒有必要透過國賠來全民買單。

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張綱維也再談到，提出國賠申請是迫不得已而為之，另一項訴求則與勞工工作權有關，對此籲請蘇貞昌院長責成交通部，比照阿羅哈給遠航員工機會。阿羅哈客運日前公告將停止營運，後由交通部出手搶救後照常營運，解除其員工失業危機。阿羅哈能，遠航員工希望也能比照。

張綱維也說，受到新冠肺炎影響，機師等高度專業職務在疫情期間反而成為找工作的障礙，甚至有機師改開貨櫃車求生存。遠航若復照應能持續創造就業機會，讓員工得以溫飽。

對此，交通部長王國材今天上午出席立法院交通委員會時已回應，遠航是因無預警停飛被撤銷營運許可，狀況跟阿羅哈客運不同。阿羅哈客運當時決定停駛，交通部也請公路總局給予協助，民航局同樣也花了四年時間，給予遠航財務、飛安上的協助，只是最後仍無法達成民航局期望的目標。目前遠航提出行政訴訟，將依法完成相關程序。