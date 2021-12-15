礁溪列管老樹撞外環道恐遭移植　地主北上陳情力爭原地保留

▲時代力量立委陳椒華召開「搶救百年楓香，呼籲原地保留！」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

交通部公路總局闢建台2庚線延伸線礁溪外環道，工程用地範圍將涵蓋一株百年老楓香現址，目前公路局將以移植方案處理，老楓香主人林先生及地方居民向時代力量立委陳椒華陳情，為老楓香請命，呼籲原地保留老楓香，延續世代在地情感與共同記憶。

陳椒華15日上午在立法院召開「搶救百年楓香，呼籲原地保留！」記者會，並邀請百年老楓香地主林先生、時代力量宜蘭黨部執行委員楊坊翔、宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘等人列席。

陳椒華表示，這個公路開發與老樹保存爭議，乍看之下好像只關乎一棵樹、一個家族，但其實反映的是交通部在作公路規劃的時候，並沒有謙卑面對在地紋理。

陳椒華指出，當初選擇其他方案進行規劃，此時再批評原地保留方案，是在獨厚楓香地主、影響其他地主、延宕工程，實在很不應該，百年楓香所在之處，連結著周圍龐大的生態系統，不只是一棵老樹。

陳椒華認為，如此豐富的生態環境，工程開發案應該避免對生態環境造成負面影響、依法做生態檢核，才符合公共工程重視環境的政策，絕對不能躁進。

陳椒華說，針對原地保留老楓香的訴求，交通部公路總局第四區養護工程處卻以「工程經費增加，工期延長，移植施工較簡易，道路用地也不用增加」等說法作為推託之辭。

楊坊翔表示，老樹不只是地方的公共財，更是地方人的重要回憶，道路與老樹共存並非不可能，例如在嘉義的蒜頭大橋，因擴建路線上有一棵老榕樹，在設計規劃上調整蒜頭大橋線型，讓老榕樹得以保留，達到建設與生態共存平衡。

楊坊翔也說，工程單位老樹移植實例紀錄不佳，百年老楓香的移植，猶如宣判死刑，養工處應研議原地保留老楓香的路線方案，避開老樹，創造雙贏。

地主林先生表示，宜蘭縣政府在今年11月11日依「宜蘭縣樹木保護自治條例」第2條第3項「樹齡50年以上」規定，已將老楓香列管保護，有其珍貴的歷史與文化價值。

林先生呼籲，養工處與宜蘭縣政府應該遵守公告內容，「本縣公共工程開發時，基地內經公告列為保護之樹木，應以原地保存為原則」，並且不影響地主權益，重新提出新方案。

康芳銘指出，本案路廊全線大部分經過淺山與平原交界的生態敏感帶 ，坡地山腳及溪谷都有許多類似的老樹及豐富多樣的物種及動物棲地環境，公路總局應先依行政院「公共工程生態檢核注意事項的規定，啟動生態檢核作業。