交通部砸1.5億推APP卻悄悄下架　監察院立案調查

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／台北報導

民眾黨立委高虹安去年揭露交通部耗資1.5元推出「UMAJI遊買集」APP，卻只有2萬3千人下載，質疑成效不彰，前交通部長林佳龍當時承諾改版，但APP下架後至今仍未重新上架，此案監察院已於10月20日立案調查。高虹安也不禁感慨，「像這樣披著數位轉型，卻如此溢價與失能的採購案到底還有多少？」

高虹安指出，去年她於立法院第一會期（2020/5/28）交通委員會質詢中，首次揭露了「UMAJI遊買集」耗費1.5億預算開發APP，卻僅2萬3千人下載、成效不彰的問題，當時交通部林佳龍部長答詢承諾，未來改版後預計7月會達到10萬人次下載，沒想到，卻在質詢後隔天，悄悄將該APP下架，到現在仍未重新上架。

高虹安表示，她於第二會期（2020/9/28）質詢時，再次關切APP下架之後的規劃，當時林佳龍部長也坦承「這是個失敗且須重新檢討的計畫」，原因為「誤信專家」，也對於這款APP未來在商業上的應用範圍與目標表示確實尚需調整、還未定案。

而高虹安持續追蹤此案進度，卻發現交通部將本來開發APP的履約目標，改成 「API服務提供」，但相關原應在今年11月底完成履約，至今卻仍未完成，甚至是和廠商間最重要的合約變更，也仍然交代地不清不楚。總計投入國人納稅錢1.5億元、耗時近4年的科技旅遊計畫，就這樣悄然無聲、石沈大海。

針對此案衍生之政府部門資訊系統發包相關問題，審計部回應，交通部「交通行動服務經營計畫」（Umaji APP）執行過程有未盡職責及效能過低等情事，但行政院二次函復均未覈實檢討，亦未研謀具體改善措施，最後送監察院調查。監察院則函文回覆，經交通及採購委員會於10月12日第6屆第15次會議決議派查，於同年月20日立案調查中。